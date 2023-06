﻿Kein Mangel an Grundwasser in SH: „Pegelstand ist noch ziemlich stabil“

Kiel. Schleswig-Holstein sitzt auch bei Dürre nicht auf dem Trockenen. „Die Bürgerinnen und Bürger verbrauchen nur einen Bruchteil des frischen Grundwassers“, berichtet Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Gleichwohl seien alle gefordert, Wasser zu sparen.

Die gute Versorgungslage beim Wasser verdankt das Land auch der letzten Eiszeit. Als die Gletscher vor etwa 10 000 Jahren schmolzen, hinterließen sie in der norddeutschen Tiefebene reichlich genau den Sand, in dem heute unser Grundwasser gespeichert ist. Dieses Grundwasser wird von den Wasserwerken aus der Erde geholt, gereinigt und als Trinkwasser in die Haushalte gepumpt.

Dabei füllt sich der unterirdische Wasserspeicher gleichsam von selbst auf. Bei Normalwetter versickern laut Umweltministerium jährlich etwa 150 Liter je Quadratmeter Landesfläche. Folge: In nur einem Jahr werden rund 2,3 Milliarden Kubikmeter Grundwasser neu gebildet. Davon werden im Schnitt nur zehn Prozent für die öffentliche Trinkwasserversorgung genutzt. Der Rest fließt unterirdisch in Nord- und Ostsee, verdunstet und regnet an Land wieder ab.

Wasserkreislauf in SH: Bisher kaum Veränderungen durch Klimawandel

Dieser Wasserkreislauf hat sich durch den Klimawandel bisher kaum verändert. „Der Pegelstand des Grundwassers ist noch ziemlich stabil“, berichtet ein Ministerialbeamter. Im regenreichen Norden des Landes stiegen die Pegel sogar leicht, in der mittleren Kiel-Region gebe es keine Bewegung und im Süden nur einen leichten Rückgang. „Wassermangel gibt es im ganzen Land nicht.“ Das liegt auch an einer Vorsichtsmaßnahme. Die Wasserwerke dürfen in den Grundwasserkörpern Schleswig-Holsteins nur einen gewissen Teil des kühlen Nasses abschöpfen und bleiben meist deutlich darunter.

Minister Goldschmidt bittet die Verbraucher dennoch, mit der im Weltmaßstab knappen Ressource Wasser verantwortungsvoll umzugehen. Die Auswirkungen der wiederkehrenden Trockenphasen seien in Schleswig-Holstein glücklicherweise etwas geringer als in anderen Ländern. Aber: „Insbesondere in tourismusstarken Regionen, am Hamburger Rand oder in der Nähe großer Industrieansiedlungen sind Grundwasserressourcen größeren Belastungen ausgesetzt.“

Knappe Ressource: Landwirte leiden unter Dürre und Grundwassermangel

Eine Sonderrolle nimmt jedoch die Landwirtschaft ein. Die Bauern leiden nicht unter einem Mangel an Grundwasser, sondern an Dürrephasen, weil ohne Regen die Bodenfeuchte zurückgeht und die Felder verdorren. Den Landwirten in Schleswig-Holstein geht es hier allerdings besser als Kollegen gerade in Ostdeutschland. Grund laut Umweltministerium: Trotz Sonnenschein sind die Böden gerade im Norden des Landes wegen eines nasses Herbstes und Winters relativ feucht.

KN