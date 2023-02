﻿Stinkender Willie, Muntjak und Co.: Land sagt invasiven Arten den Kampf an

Auch bei Pflanzen und Tieren gibt es den Trend zur Globalisierung. Betroffen ist auch Schleswig-Holstein. Die Regierung will gebietsfremden Arten wie dem asiatischen Mini-Hirsch, der US-Ente und dem amerikanischen Stinkkohl den Garaus machen. So sieht ihr Plan aus.

Muntjak: Der asiatische Mini-Hirsch wurde bereits in mehreren schleswig-holsteinischen Kreisen gesichtet.

Kiel. Die Landesregierung will im Kampf gegen gebietsfremde Pflanzen und Tiere eine neue Runde einläuten. Nach Maßnahmen gegen Nadelkraut und Marmorkrebs sollen im laufenden Jahr Stinkkohl, Muntjak und Schwarzkopf-Ruderenten aufgespürt und eliminiert werden. Diese invasiven Arten wurden in Schleswig-Holstein bereits gesichtet.

„Unser Antrag für den Haushalt 2023 in Höhe von 50 000 Euro ist ein klares Bekenntnis zum Schutz der heimischen Artenvielfalt“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Das Einschleppen fremder Arten sei eine ernste Gefahr für die Biodiversität. „Heimische Tiere und Pflanzen werden zurückgedrängt und im schlimmsten Fall können ganze Ökosysteme kippen.“ Daher sei eine frühzeitige Bekämpfung invasiver Arten in der Etablierungsphase so wichtig.

Im Kampf gegen invasive Arten gibt es erste Erfolge. Beispiel Nadelkraut: Die Wasserpflanze, die aus Australien und Neuseeland stammt, und unter anderem in den Kreisen Segeberg und Ostholstein bei Bio-Kartierungen entdeckt worden war, wurde durch das Zuschütten der betroffenen Gewässer vorerst beseitigt. Ob das so bleibt, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

Schon aus kleinsten Sprossenabschnitten des Krauts können sich neue Pflanzen entwickeln. Einfacher war der Sieg über den Marmorkrebs. Die in den USA beheimatete Art wurde von Wissenschaftlern der Uni Kiel in einem Gewässer im Kreis Rendsburg-Eckernförde entdeckt. Laut Ministerium handelte es sich offenbar um ein Einzeltier, da keine weiteren Exemplare gefunden wurden. Der US-Krebs kann Krankheiten wie die Krebspest übertragen und damit heimische Arten ausrotten.

Stinkkohl vernichten

Im laufenden Jahr will das Ministerium anderen invasiven Arten den Garaus machen, etwa dem amerikanischen Stinkkohl. Das Aronstabgewächs (auch bekannt als Stinkender Willie oder Gelbe Scheincalla) breitete sich vermutlich über den Gartenhandel bis in die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein aus.

Der Stinkkohl kann große Flächen dicht bedecken und verdrängt heimische Torf- und Lebermoose. Die Bekämpfung ist zwar mühsam, aber vergleichsweise simpel. Die Pflanzen werden ausgegraben und vernichtet.

Muntjaks und US-Enten abschießen

Bei zwei anderen Arten empfiehlt das Ministerium den Abschuss. Der Muntjak, ein asiatischer Mini-Hirsch mit kleinem Geweih, wurde bereits in mehreren Kreisen gesehen, kam vermutlich aus Privatgehegen in die Wälder und macht dort dem Rehwild Konkurrenz. Der Muntjak steht ebenso auf der EU-Liste der „unerwünschten Spezies“ wie die nordamerikanische Schwarzkopf-Ruderente.

Sie wurde vor mehr als 70 Jahren nach England importiert, flatterte von dort bis auf den Kontinent und tauchte jüngst auch an Nord- und Ostsee auf. Das Problem: Die Ruderente mit dem schwarzen Kopf verdrängt schrittweise die heimische Weißkopf-Ruderente.

50 000 Euro hat das Umweltministerium für die Bekämpfung invasiver Arten eingeplant – der Minister spricht von einem klaren Bekenntnis zur heimischen Artenvielfalt.