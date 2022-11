Schulausfall wegen Glätte oder Sturm in SH? Was Eltern und Schüler wissen müssen

Pop-up-Store in Kiel Pop-up-Store in Kiel

Von Kulturtasche über Keramik bis Likör: In den Kieler Werkstätten Fecit und Drachensee sind in den vergangenen Wochen viele schöne Arbeiten entstanden. Zu haben sind die Unikate jetzt in einem Pop-up-Store am Alten Markt.