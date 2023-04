﻿Warum gehen so viele Beamte in SH vorzeitig in Pension?

Viele Beamte in Schleswig-Holstein räumen vorzeitig Schreibtisch, Schulpult oder Polizeiwache. Das Land will jetzt Frühpensionäre in der Finanzverwaltung fragen, warum sie ihren Dienst bis zu vier Jahre vor der regulären Altersgrenze quittieren.

Kiel. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) möchte die hohe Zahl von Frühpensionierungen im Landesdienst senken. Dazu sollen einige Beamte, die vorzeitig in Ruhestand gehen, ihre Motive erläutern.

„Das Ziel ist, die Mitarbeitenden vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung möglichst lange im Beruf zu halten und damit das vorhandene Potenzial der Arbeitskräfte besser auszuschöpfen“, erklärte eine Regierungssprecherin. Wie nötig die Initiative von Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) ist, zeigt der jüngste Personalbericht. Demnach hat in den vergangenen Jahren fast die Hälfte aller pensionierten Beamten vorzeitig das Handtuch geworfen.

Nur Minderheit arbeitet in Schleswig-Holstein bis zur Altergrenze

In dem Bericht wird aufgelistet, dass seit 1995 gut 33 000 Beamte den Landesdienst quittiert haben. Mehr als 15 000 (45,4 Prozent) schieden auf eigenen Antrag aus, nur gut 11 000 (34 Prozent) arbeiteten bis zur regulären Altersgrenze. Weitere knapp 7000 (20,6 Prozent) gingen wegen „Dienstunfähigkeit“ in den Ruhestand.

Brisant ist die hohe Zahl der Frühpensionierungen, weil die Personaldecke in vielen Bereichen wie etwa in den Schulen bereits dünn ist und in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. So werden bis 2031 rund 12 500 Landes-Beschäftigte die Regelaltersgrenze erreichen – das ist fast jeder fünfte Beamte und Angestellte.

Besonders groß ist der Aderlass im Bildungsbereich. Allein in den Schulen und Hochschulen werden in den nächsten Jahren mehr als 4000 Beschäftigte altersbedingt die beruflichen Segel streichen. Hinzu dürften viele Lehrkräfte kommen, die auf eigenen Wunsch vorzeitig in Pension gehen. Gerade in den Schulen hat das Tradition. Von fünf pensionierten Lehrkräften scheiden im Schnitt drei vorzeitig aus.

Frühpension wegen langer Wochenarbeitszeit?

Schrödter geht davon aus, dass es für einen vorzeitigen Ruhestand vielfältige Motive gibt. In dem Online-Fragebogen, den bis Sommer alle Antragsteller für eine Frühpension in der Finanz- und Steuerverwaltung erhalten sollen, werden daher unterschiedliche Pensionsgründe zur Wahl gestellt, etwa Unzufriedenheit mit Kollegen, Vorgesetzten, der Dienststelle, der IT-Entwicklung, der Anhebung des Pensionseintrittsalters auf 67 Jahre oder etwa Frust über die bundesweite Rekord-Arbeitszeit in Schleswig-Holstein von 41 Wochenstunden.

Schrödter will zudem wissen, warum kein Altersteilzeitmodell gewählt wurde, ob „die private Lebensplanung für den Antragsruhestand ausschlaggebend“ war und was der Dienstherr Land hätte besser machen können. Über die Ergebnisse will der Chef der Staatskanzlei den Landtags-Finanzausschuss informieren.

Goldener Ruhestand für Beamte

Klar ist bereits jetzt, dass viele Beamte sich trotz Abschlägen einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben leisten können. Grundsätzlich gelte, so die Regierungssprecherin, dass für jeden Frühpensionsmonat 0,3 Prozent vom Ruhegehalt abgezogen werden, also 3,6 Prozent pro Jahr.

Konkret: Im Extremfall (vier Jahre, 14,4 Prozent) könnte ein dann 63-jähriger Beamter seinen Lebensabend dank eines steuerpflichtigen Durchschnittsruhegehalts von 3660 Euro mit gut 3100 Euro im Monat genießen. Eine Durchschnittsbeamtin käme trotz Frühausstieg auf rund 2500 Euro im Monat.