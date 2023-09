Staatsgrundgesetz

Demokratische Rechte seien einst hart erkämpft worden: So hat Schleswig-Holsteins Landtag an den Vorläufer der Landesverfassung erinnert. Vor 175 Jahren war das Schleswig-Holsteinische Staatsgrundgesetz in Kraft getreten – mitten in einem blutigen Bürgerkrieg.

