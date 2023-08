Landtag

SPD-Fraktionschef Losse-Müller fordert Investitionsschub

Kräftig investieren statt kaputtsparen - nach dieser Devise will der SPD-Fraktionschef in Kiel den Norden voranbringen. Zur Bewältigung der Klimakrise soll ein kreditfinanziertes Milliardenprogramm her. Der schwarz-grünen Koalition bescheinigt Losse-Müller Stillstand.