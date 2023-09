﻿Sichere Herkunftsländer: Grüne geben im Asylstreit mit der CDU nach

Kiel. Schleswig-Holsteins Grüne sind im Streit mit der CDU zur Asylpolitik eingeknickt. Die Landesregierung werde bei einer Abstimmung im Bundesrat der Einstufung von Moldau und Georgien als sichere Herkunftsländer zustimmen, hieß es am Montagabend nach einer Krisensitzung der Koalitionsspitzen im Kieler Landeshaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Zustimmung der Grünen auf Bundesebene hat die Grundlage für die ursprünglich verabredete Enthaltung verändert“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Aus CDU-Sicht sei eine Zustimmung zum Gesetz der Ampel-Bundesregierung folgerichtig.

Lesen Sie auch

Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) hatte das Prinzip sicherer Herkunftsländer noch in der vergangenen Woche vehement abgelehnt. Es sei deutlich geworden, dass die CDU „ein sehr großes Interesse“ an einer Zustimmung habe, sagte sie am Montagabend. „Obwohl wir diese Position als Grüne in Schleswig-Holstein inhaltlich nicht teilen, respektieren wir sie ausdrücklich und werden im Bundesrat zustimmen.“

KN