﻿Sichtung bei Thunfisch-Safari: Seltener Wal in Ostsee aufgetaucht

Kiel. Seltene Sichtung an der dänischen Küste: Während einer Thunfisch-Safari in der Meeresenge Öresund wurde am Sonnabend ein bis zu zehn Meter großer Schnabelwal gesichtet. Dabei handelt es sich vermutlich um die Art des Nördlichen Entenwals. Die Tiere sind normalerweise in den kühlen Gewässern des Nordatlantiks zu finden – ein Vorkommen in der Ostsee ist sehr ungewöhnlich.

Aktuell treiben im Öresund viele Blauflossen-Thunfische auf Beutezug. Das dänische Öresund-Aquarium bietet daher sogar Tuna-Safari-Touren an, bei denen die Tiere beobachtet werden können. Das Tour-Boot am Sonnabend traf nun auf den seltenen Überraschungsgast. Das bestätigte Catharina Marcussen vom Öresund-Aquarium dem dänischen Nachrichtensender „TV 2 Kosmopol“. Auch ein Video des Aufeinandertreffens zeigt, wie der Wal mehrfach aus dem Wasser springt.

„Ich glaube, dass es im Öresund bislang nur einen einzigen Schnabelwal gab, es ist also eine Sensation“, sagte Marcussen. Im Jahr 2000 habe es im Öresund ebenfalls eine Schnabelwal-Sichtung gegeben. „Sie gelangen selten in so flaches Wasser“, so Marcussen. Die Ostsee liege außerhalb des normalen Territoriums des Wals.

Schnabelwal im Öresund bis zu zehn Meter groß

Der Schnabelwal im Öresund ist zwischen sieben und zehn Metern lang. Der Entdeckung am Sonnabendabend ging ein Hinweis voraus. „Wir haben die Meldung erhalten, dass jemand einen Wal gesichtet hat“, erzählt Marcussen. „Eigentlich waren wir auf dem Heimweg, aber wir mussten das Boot umdrehen, wir mussten einfach schauen, ob es stimmt.“ Dann konnten die Safarigäste das seltene Naturschauspiel beobachten.

Warum der Schnabelwal in der Ostsee schwimmt, ist unbekannt. Catharina Marcussen glaubt, dass der Wal vom Weg abgekommen ist. Möglich sei, dass es im Öresund mehrere größere Tiere gebe, die den Wal angelockt haben könnten. Denn im Öresund gibt es keine Grundschleppnetzfischerei – eine vielfach kritisierte Form des Fischfangs, bei der ein großes Netz über den Meeresgrund gezogen wird.

Nördliche Entenwale ernähren sich hauptsächlich von Tintenfischen. Sie nehmen aber auch Fische wie Heringe sowie Seesterne, Muscheln und andere bodenlebende Wirbellose zu sich. In den 60ern war die Art durch massiven Walfang fast ausgerottet, ist aber seit 1977 vollständig geschützt. Schätzungen zufolge leben heute wieder mehr als 40 000 dieser Tiere weltweit.

