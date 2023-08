Sie haben entschieden: Das wird das Motiv der neuen KN-App-Werbekampagne

FDP kritisiert Management

Die FDP kritisiert das Management bei der Rückkehr von Flüchtlingen in Schleswig-Holstein. Die Landesunterkunft für Ausreisepflichtige in Boostedt wird kaum benutzt, zeigen Zahlen des Ministeriums für Integration. Die Quote der Flüchtlinge, die von dort aus freiwillig in ihre Heimat zurückgehen, ist gering.