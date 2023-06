Sieg für Boris Herrmann/ Herausforderung für THW/ Tote Frau in Kiel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Nachricht freut das Segler-Herz: Boris Herrmann und sein Team Malizia haben die siebte und damit finale Etappe des Ocean Race gewonnen. Die Crew um den Hamburger segelte innerhalb von 11 Tagen, 19 Stunden, 2 Minuten und 51 Sekunden von Den Haag in den italienischen Zielhafen Genua. Damit endete das Rennen nach fast 100 Tagen auf dem Wasser mit einem Erfolg. Wer aber den Gesamtsieg errungen hat, ist noch offen - und wird nun am grünen Tisch entschieden.

Auch für Handball-Interessierte gab es aufregende Nachrichten: Der THW Kiel sieht in der Handball-Champions-League einer attraktiven Gruppenphase entgegen. Das ergab die Auslosung heute in Wien. Es ist weder ein Glückslos noch eine Hammergruppe. Aber Fans dürfen sich ab dem 13./14. September auf ein Wiedersehen mit den Superstars Sander Sagosen und Niklas Landin freuen.

Aktuell hält meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion ein Großeinsatz der Polizei in Kiel in Atem. In einem Einfamilienhaus im Baumweg ist eine Frau getötet worden. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Mehrere Anwohner berichten unabhängig voneinander von Schüssen, die am Tatort gefallen sein sollen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Florian Sötje berichtet, was wir bisher wissen.

Mit einem Sitzstreik vor dem Büro von Luise Amtsberg in Kiel kämpft die 72-jährige Marlene Moss für Gerechtigkeit. Es geht ihr um das Schicksal von Khaled El Masri, der als deutscher Staatsbürger 2004 von der CIA verschleppt und gefoltert wurde. Was treibt die Kielerin an? Und warum der Sitzstreik? Mehr dazu hier.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

KN