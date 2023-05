Bahnunfall in Siethwende: Zug fährt gegen Fahrzeuganhänger

Kostenfrei bis 13:25 Uhr lesen

Vertrag wird nicht verlängert

Robin Himmelmann wird nach der Saison Holstein Kiel verlassen. Der zu dem Zeitpunkt vertragslose Keeper war in der Winterpause an die Förde gewechselt, als auf der Torhüterposition durch Ausfälle eine Notlage herrschte. Himmelmann stand in neun Spielen für die Störche im Tor.