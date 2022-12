Der Weihnachtsbraten ist bald kaum verdaut, da steht schon das nächste Fest vor der Tür: Silvester 2022. Sie haben bisher keine Pläne? Kein Problem! Wir haben die besten Silvesterpartys, Galas und besondere Veranstaltungen in Kiel und Region für Sie in einer interaktiven Karte zusammengefasst.

Kiel. Ganz klassisch mit Raclette und „Dinner for One“ zusammen mit den engsten Freunden und Verwandten in den eigenen vier Wänden, dazu ein bisschen Geböller um Mitternacht – so sieht die Silvesterparty in Kiel für viele Menschen aus. Viele andere gehen schick essen, tanzen oder verreisen sogar.