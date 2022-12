﻿Silvesterpartys 2022: Wo Sie in Kiel und Schleswig-Holstein feiern können

Der Weihnachtsbraten ist bald kaum verdaut, da steht schon das nächste Fest vor der Tür: Silvester 2022. Sie haben bisher keine Pläne? Kein Problem! Wir haben die besten Silvesterpartys, Galas und besondere Veranstaltungen in Kiel und Region für Sie in einer interaktiven Karte zusammengefasst.

Am 31. Dezember 2022 werden nach mehreren Jahren der durch Corona bedingten Abstinenz auch in Schleswig-Holstein wieder rauschende Partys stattfinden.

Kiel. Ganz klassisch mit Raclette und „Dinner for One“ zusammen mit den engsten Freunden und Verwandten in den eigenen vier Wänden, dazu ein bisschen Geböller um Mitternacht – so sieht die Silvesterparty in Kiel für viele Menschen aus. Viele andere gehen schick essen, tanzen oder verreisen sogar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer es sich also nicht auf dem Sofa bequem machen möchte, der sucht sich eine öffentliche Veranstaltung in Kiel, Neumünster, Bordesholm oder auch Bad Segeberg – oder wo auch immer Sie dieses Jahr Silvester in Schleswig-Holstein feiern möchten.

Wir haben Angebote aus der Region um Kiel für Sie zusammengestellt. Von glanzvoller Gala bis krachender Party im Club ist alles dabei.

Silvesterparty 2022 in Kiel

Silvesterparty in der Traum GmbH

Eintritt: 16 Euro im 16 Euro im Vorverkauf , 18 Euro an der Abendkasse, inkl. Büfett 64,50 Euro

Beginn: Büfett 19 Uhr, Party ab 21 Uhr

Das wird geboten: Ab 19 Uhr gibt es ein großes Silvesterbüfett, wofür Voranmeldungen erforderlich sind. Der Vorverkauf fürs Büfett erfolgt nur bei der Ab 19 Uhr gibt es ein großes Silvesterbüfett, wofür Voranmeldungen erforderlich sind. Der Vorverkauf fürs Büfett erfolgt nur bei der Traum GmbH vor Ort. In zwei Hallen gibt es jeweils Rock und Pop auf die Ohren, sodass für jeden etwas dabei ist.

Glanzvolle Silvester-Gala im Hotel Birke

Eintritt: 210 Euro mit 210 Euro mit Reservierung

Beginn: ab 18.30 Uhr

Das wird geboten: Im Hotel Birke wird Ihnen ein 5-Gänge-Menü mit feinheimischen Spezialitäten inklusive Getränken und einem Aperitif geboten sowie ein musikalisches Programm mit Künstlern des Opernhauses Kiel. Zum Jahreswechsel gibt es einen Mitternachtssnack und ein Glas Champagner sowie buntes Bodenfeuerwerk.

Silvesterparty im Me and All Hotel

Eintritt: 39 Euro

Beginn: ab 22 Uhr

Das wird geboten: Für den Eintrittspreis gibt es im Für den Eintrittspreis gibt es im Me and All Hotel so viel Wasser, Softgetränke, Wein, Bier und Prosecco, wie Sie trinken können, und ordentlich Musik von Dj Nikki aka Mr. Ananas. Anmeldung unter sales.kiel@meandallhotels.com

Silvester-Sause in der Pumpe

Eintritt: 14 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse

Einlass: ab 23 Uhr

Das wird geboten: Das Team vom Bachblyten Festival und PlanB feiern in der Das Team vom Bachblyten Festival und PlanB feiern in der Pumpe in Kiel eine gemeinsame Silvesterparty. Dafür wird der gesamte Club für die Party geöffnet sein. Musikalisch können Sie zu Techno, Deephouse, Psychedelic und Progressive Trance in das neue Jahr feiern.

Silvesterparty im MAX

Eintritt: 10,31 Euro 10,31 Euro Early Bird Ticket , 12,38 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 12 Euro bis 23 Uhr, ab 23 Uhr 15 Euro

Einlass: ab 22 Uhr

Das wird geboten: Auf zwei Floors bietet das MAX in Kiel eine Silvesterparty mit Chartmusik, House und Klassikern sowie Deutschrap und Black Beats.

Silvesterparty in der Eulenhöhle

Eintritt: 15 Euro im 15 Euro im Vorverkauf

Einlass: ab 21 Uhr

Das wird geboten: Unter dem Motto "We love Reggaeton" können Sie in der Eulenhöhle in Kiel zu Reggaeton, Afro Beats, R&B und Hip-Hop den Jahreswechsel feiern. Frauengruppen, die zu fünft zur Party kommen, bekommen bis 23 Uhr außerdem eine Flasche Sekt aufs Haus.

Silvesterparty im Anna

Eintritt: 8 Euro

Einlass: ab 22 Uhr

Das wird geboten: Auf zwei Dancefloors spielt der Club Auf zwei Dancefloors spielt der Club Anna in Kiel House, Charts & Black Beats sowie 80er, 90er, 2000er, Ü30, Fox und Partyhits. Für alle Gäste, die bis 23 Uhr einchecken, gibt es den ersten Drink aufs Haus.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Silvesterparty 2022 in Neumünster

Silvesterparty in der Stadthalle Neumünster

Eintritt: 15,75 Euro im 15,75 Euro im Online-Vorverkauf

Einlass: ab 22 Uhr

Das wird geboten: Die Silvesterparty in der Stadthalle Neumünster sorgt mit mehreren DJs für eine abwechslungsreiche Feier auf diversen Dancefloors. Außerdem wird vom Stadthallen Catering-Service eine breite Palette an Leckereien geboten.

Silvesterparty 2022 im Kreis Bad Segeberg

Silvesterball im Margarethenhoff in Kisdorf

Eintritt: 115 Euro

Einlass: ab 19 Uhr

Das wird geboten: Eine "All Inclusive" Silvesterparty startet im Eine "All Inclusive" Silvesterparty startet im Margarethenhoff in Kisdorf. Das Büfett startet um 19 Uhr, im Anschluss legt DJ Thorsten Kalweit auf. Im Preis inbegriffen sind neben Softdrinks auch Bier, Wein und Sekt, um Mitternacht gibt es Berliner. Die Karten für die Veranstaltung sind telefonisch unter 04193/753 6472 zu reservieren.

Silvesterparty "Wilder Westen" im Kulturzentrum Wakendorf II

Eintritt: 10 Euro für die Party, 30 Euro für Party inkl. Büfett

Beginn: Büfettt ab 19 Uhr, Party ab 21 Uhr

Das wird geboten: Die Landjugend Wakendorf II veranstaltet eine große Silvesterparty unter dem Motto "Wilder Westen". Interessierte können die Eintrittskarten per E-Mail unter landjugend-wakendorf.2@gmx.de bestellen.

Silvesterparty im Lazos Eventcenter Kaltenkirchen

Eintritt: 89 Euro

Einlass: ab 20 Uhr

Das wird geboten: Das Lazos Eventcenter Kaltenkirchen veranstaltet eine Silvesterparty mit griechischem Büfett und DJ. Alkoholische und alkoholfreie Getränke sind im Ticketpreis enthalten. Um Mitternacht gibt es Berliner und Sekt. Alle Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Restaurant Zeus, Am Markt 11, in Kaltenkirchen.

Interaktive Karte: Hier finden Silvesterpartys 2022 in Kiel und Region statt

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Silvester 2022 im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Silvesterparty im Cheyenne Club in Rendsburg

Eintritt: 5 Euro

Einlass: ab 22 Uhr

Das wird geboten: Die klassische Silvesterparty in Rendsburg wird im Cheyenne Club von DJ Maik begleitet.

Silvesterparty im Möhls Gasthof in Jevenstedt

Eintritt: 85 Euro

Einlass: 19 Uhr

Das wird geboten: Großes Schlemmerbüfett und Getränke sind im Preis enthalten. Die DJs Katchi & Thodde sorgen für gute Stimmung.

Silvester 2022 im Kreis Plön

Silvesterparty im Fährhaus Niederkleveez

Eintritt: 80 Euro im 80 Euro im Vorverkauf

Einlass: ab 18 Uhr

Das wird geboten: Ab 19 Uhr tischt das Fährhaus ein festliches 5-Gänge-Menü auf, um Mitternacht wird das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt, dazu gibt es Berliner und Kaffee. Für alle Gäste, die zum Silvesterurlaub nach Schleswig-Holstein kommen, bietet das Fährhaus auch Unterbringungen an. Ab dem 30. Dezember gibt es dafür ein besonderes Ab 19 Uhr tischt das Fährhaus ein festliches 5-Gänge-Menü auf, um Mitternacht wird das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt, dazu gibt es Berliner und Kaffee. Für alle Gäste, die zum Silvesterurlaub nach Schleswig-Holstein kommen, bietet das Fährhaus auch Unterbringungen an. Ab dem 30. Dezember gibt es dafür ein besonderes Silvester-Programm.

Corona-Regeln gibt es auf den hier aufgeführten Silvesterpartys nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Falls Sie noch weitere Silvesterpartys in und um Kiel kennen, die in unserer Übersicht nicht aufgelistet sind, geben Sie uns gern unter onliner@kieler-nachrichten.de Bescheid. Wir tragen die Veranstaltung dann nach.