﻿Silvesterkrawalle: KN-Leser sind entsetzt und fordern Konsequenzen

Die Silvesterkrawallnacht wird bundesweit kontrovers diskutiert – erst recht, nachdem die Polizei die Nationalitäten der 145 festgenommenen Personen veröffentlicht hat. Auch in Schleswig-Holstein gibt es dazu viele Meinungen.

Polizeibeamte stehen am 31. Dezember 2022 noch vor Mitternacht hinter explodierendem Feuerwerk. Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht, in der 145 Menschen festgenommen wurden, hat bundesweit die Diskussion um Konsequenzen begonnen.

Berlin/Kiel. Bei der Debatte geht es in Schleswig-Holstein, aber auch in der bundesweiten Diskussion, um Migration, Integration, Böller-Verbote und den Schutz von Einsatzkräften. Ein Tweet von Integrationsministerin Aminata Touré löste Kritik aus. Thomas Hinz, Leiter der Kieler Feuerwehr, fordert ein härteres Durchgreifen der Justiz.

Einsatzkräfte werden zu wenig unterstützt

Man kann ja für oder gegen Böllern und Feuerwerke zu Silvester sein. Aber die jüngsten Ausschreitungen haben mit der Debatte nichts zu tun. Die Mehrheit der Menschen nutzte an Silvester die Knallerei friedlich und erfreute sich daran.

Zu Silvester waren gewaltbereite Personen unterwegs, die Einsatzkräfte und andere Mitbürger vorsätzlich angegriffen und verletzt haben. Raketen flogen nicht senkrecht in die Luft, sondern wurden waagerecht abgefeuert, sogar auf Personen. Solche Straftäter, ob Inländer oder Ausländer, wird man mit einem Böller-Verbot nicht beeindrucken können.

Glaubt jemand denn ernsthaft, diese Kriminellen würden zu Hause bleiben und ihre Aggressionen beim „Mensch ärgere dich nicht“ abreagieren?

Was in diesem Land falsch läuft, hat vor allem mit der Politik zu tun: Die Polizei und andere Einsatzkräfte werden außer in Sonntagsreden zu wenig unterstützt, und die Justiz wird ebenfalls allein gelassen.

Alle Täter dieser Silvesternacht, so hört man, sind wieder auf freiem Fuß. Angemessene Strafen sind kaum zu erwarten, und das bei diesen schweren Straftaten. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung versteht das nicht mehr.

Joachim Scheide, per Mail

Ein Böller-Verbot ist sinnvoll

Ich bin entsetzt, welche Gewalt am Silvesterabend gegen Beschäftigte aus Feuerwehr, Polizei und andere Einsatzkräfte ausgeübt wurde. Kein guter Start ins neue Jahr!

Was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft? Woher kommt diese massive und teilweise schon unkontrollierte Aggression her?

Wo bleibt der auch von Bundeskanzler Scholz immer wieder genannte Zusammenhalt und respektvolle Umgang miteinander? Beides kann ich hier überhaupt nicht mehr erkennen. Und diese Gewaltexzesse sind leider keine Einzeltaten, sondern vielmehr stetig zunehmende Aktionen.

Hier muss seitens der Justiz effektiv und schnell gehandelt werden. Die bestehenden gesetzlichen Grundlagen reichen meines Erachtens vollkommen aus, müssen aber konsequenter als bisher angewendet werden.

Und warum richtet sich Hass und Gewalt gerade immer gegen diejenigen, die selbst oft genug ihr Leben für andere einsetzen? Die oftmals ihre Tätigkeit im Ehrenamt versehen – und somit ihre Freizeit opfern und kein Geld dafür erhalten?

Die Wertschätzung für die vielen engagierten und freiwilligen Helfer ist bedauerlicherweise mittlerweile sehr gering oder vollends abhandengekommen. Dann muss sich auch niemand wundern, dass diese Tätigkeiten bald keiner mehr ausüben will.

Ein grundsätzliches Böller-Verbot halte ich für sinnvoll und dringend geboten, um zum einen Polizei, Krankenhäuser und Feuerwehren zu entlasten; zum anderen, um die enormen ökologischen Belastungen dauerhaft und nachhaltig zu beseitigen. Außerdem könnte das hier „verpulverte“ Geld in wirklich sinnvolle Projekte fließen wie die Unterstützung der Tafeln.

Ich frage mich zudem, warum immer nach Entlastungen seitens des Staates gerufen wird, andererseits anscheinend aber genügend Geld vorhanden ist, um es an nur einem Tag im Jahr zu verprassen.

Lothar Nagel, per Mail

Die Politik trägt die Verantwortung

Die Vertreter der Legislative sind der Meinung, wir haben ausreichend Gesetze und Regelungen, um derartige Ausschreitungen wie an diesem Jahreswechsel zu verhindern. Damit wird ja offensichtlich der schwarze Peter der Exekutive untergeschoben, die zu schwach und nicht in der Lage ist, diese Vorgaben durchzusetzen. Und auch der Judikative, die selbst die überführten Täter wieder laufen lässt.

Das greift zu kurz, meine Damen und Herren Politiker! Der Verantwortung für die defizitäre personelle und materielle Ausstattung dieser Institutionen können Sie sich nicht entziehen.

Bernd H. Gregorzewski, per Mail

Wieder keine Konsequenzen

Nach der Silvesternacht von 2015 auf 2016 in Köln ist nichts passiert. Und es wird doch auch diesmal wieder keine Konsequenzen für die Täter geben.

Yvonne Philippi, Kiel

Kein Mensch hat dazu das Recht

Die Ansicht des Feuerwehrchefs Thomas Hinz kann ich nur unterstreichen. Kein Mensch hat das Recht, Rettungskräfte und Polizei anzugreifen.

Gritta Danielsson, Kiel

Tourés Vorschlag ist naiv

Wenn Frau Touré hier in diesem Zusammenhang eine Integrationsdebatte als dämlich ablehnt, ist dies nichts anderes als Arbeitsverweigerung.

Eine Integrationsministerin ist für das Gelingen von Integration mitverantwortlich. Bei Frau Touré hat man in der Diskussion aber schon länger das Gefühl, dass für das Gelingen oder nicht Gelingen von Integration einzig die aufnehmende Gesellschaft verantwortlich ist. Diese Haltung kann man öffentlich vertreten, wen man Anwalt für Asylrecht ist oder Mitglied einer NGO, nicht aber als Ministerin.

Ihr Vorschlag bezüglich des Böller-Verbotes ist zuallererst naiv. Wenn man genauer hinschaut, soll er nur verschleiern. Denn das, was den Rettungskräften dort entgegenkam, waren Pflastersteine, Leuchtspurgeschosse, Feuerlöscher oder nicht zugelassene Böller aus dem Ausland. Hier sollen alle anderen in Mithaftung genommen werden, nur um eine unliebsame Debatte nicht führen zu müssen.

Wenn sie das nicht will, habe ich einen Vorschlag für sie: Rücktritt.

Dirk Große, Osterrönfeld

Offenbar ist doch zu viel Geld da

Ich stimme den Diskussionen über ein Böller-Verbot absolut zu. Nicht nur wegen der Angriffe auf Hilfskräfte, die teilweise sogar ehrenamtlich arbeiten, sondern auch wegen der Umweltverschmutzung und der Haustiere. Des Weiteren versucht die Regierung mit Hilfspaketen die Bevölkerung zu unterstützen – und am Ende werden dann von dem Geld für Heizkosten Raketen und Böller gekauft. Es scheint ja doch noch genug Geld da zu sein. Aber die wirklich armen Menschen bekommen bei den Tafeln keine Lebensmittel mehr.

Jochen Carl, Kiel

