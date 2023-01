﻿Silvesterkrawalle: KN-Leser zeigen Unverständnis nach Touré-Tweet

In der Silvesternacht werden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizisten angegriffen. Soll ein Feuerwerksverbot her oder muss auch eine Debatte über Integration geführt werden? Nach einem Tweet hat sich Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) eine Menge Kritik eingehandelt.

Angriffe auf Einsatzkräfte in Berlin: Polizeibeamte stehen in der Silvesternacht inmitten von explodierendem Feuerwerk

Berlin/Kiel. „Wir können jetzt natürlich gerne 18 Wochen lang dämliche Metadebatten über Integration führen, oder wir schützen Einsatzkräfte und Bevölkerung mit einem Verbot von Böllern“, hatte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) auf Twitter formuliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Böller-Verbot ist nur ein Herumdoktern an Symptomen

Wenn gegen die private Nutzung von Feuerwerk argumentiert wird, sollte man nichts vermischen oder Ursache und Wirkung verwechseln. Ausgangspunkt der Diskussion ist derzeit die Gewalt gegen Schutz-und Rettungskräfte, die zweifelsfrei scharf zu verurteilen ist.

Eine Ursache dieser Ausuferungen ist, dass die Strafjustiz das Recht nicht scharf genug anwendet. Mal abgesehen von Widersprüchen in den Gesetzen (Gewalt gegen Sachen und den Staat wird regelmäßig deutlich schärfer bestraft als Gewalt gegen Personen, selbst wenn sie mit Verletzungen oder dem Tod verbunden sind) besteht leider die Tendenz zum lauen Umgang mit Straftätern, insbesondere wenn diese sich selbst durch Alkohol und/oder Drogen die Steuerungsfähigkeit genommen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn das Thema aber die Gewalt ist, sollte man deren Ursachen analysieren und Lösungen erarbeiten. Davon habe ich keine Ahnung, das sollte Aufgabe von Soziologen sein. Dazu gehört sicherlich, sich um Zahlen zu kümmern. Wenn also wirklich zwei Drittel der aggressiven, jungen Männer einen Migrationshintergrund haben sollten, muss das auch Thema sein. Wenn die zuständige Ministerin das nicht sieht, ist sie für ihren Job ungeeignet. Wobei sicherlich nicht die Migration selbst Ursache der Staatsverdrossenheit ist, sondern mangelnde staatsbürgerliche Bildung.

Das Instrument der Gewalt zum Nachteil aller anderen Menschen zu verbieten, die Feuerwerk richtig verwenden und ihre Freude daran haben, ist jedoch ein unzulässiges Herumdoktern an Symptomen. Ich selbst brenne kein Feuerwerk ab, gestehe aber jedem zu, das zu tun.

Wenn in der angeblich durch den Missbrauch ausgelösten Diskussion wieder die altbekannten Argumente gegen Feuerwerk einfließen, die schon lange ausgelutscht sind, wird das doch sehr durchsichtig. Das gilt insbesondere dann, wenn wieder mal den Menschen vorgeschrieben werden soll, was sie zu tun und zu lassen haben. Und es ist übel, Zahlungen aus Hilfspaketen mit den Kosten für Feuerwerk zu verknüpfen. Woher will man denn wissen, dass gerade Empfänger solcher Hilfen das Geld für Feuerwerk ausgegeben haben? Kann es nicht auch sein, dass man sich Geld für das endlich wieder stattfindende Feuerwerk zurückgelegt hat? Und dass man trotzdem auch gespendet hat? Und was geht das andere eigentlich an?

Ich kann nur denen zustimmen, die sagen, einerseits die Politik, andererseits aber auch wir alle sind gefordert, gewalttätige Radikalisierung zu bekämpfen. Dazu gehört es, Prävention zu betreiben, Gewalttäter prompt und hart anzufassen und der Justiz die dazu nötigen Mittel an die Hand zu geben, aber auch im persönlichen Umfeld der Verächtlichmachung des Staates und seiner Organe sowie der Rettungsdienste entgegenzutreten.

Stefan Rix, Kiel

Zu einfach gedacht

Einfach zu Silvester das Böllern zu verbieten, ist zu einfach gedacht, aber sehr bequem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Susanne Arnecke, per Mail

Lesen Sie auch

Verwirrte Knallköpfe

Unser Land ist unstreitig auf Zuwanderung (Migration) angewiesen. Verwirrte Knallköpfe (nicht Knallkörper!) bringen das Thema Migration in Verruf. Und ausgerechnet unsere Sozialministerin (mit Migrationshintergrund) hält die einsetzende Diskussion für eine Metadiskussion, die das eigentliche Problem (nach ihrer Ansicht sind es die Böller) außer Acht lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grün ist die Hoffnung – eher nicht!

Thomas H. Beyer, Dänischenhagen

Ein Meta-Flop

Mit äußerstem Befremden habe ich die Einlassung der Integrationsministerin Aminata Touré in Ihrer Zeitung gelesen.

Was ist eigentlich eine Metadebatte? Und dann noch eine „dämliche“? Und warum dürfen die Bürger keine Angst vor solchen extremen Ausschreitungen von Menschen haben?

Und warum glaubt Frau Touré, dass mit einem Böller-Verbot und – am besten der Abschaffung von Silvester – das Problem gelöst sei? Offensichtlich will sie das Problem gar nicht lösen. Und das finde ich dann einen Meta-Flop!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fritz Lücke, Kiel

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.