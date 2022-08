Kiel. Die Veröffentlichung schockierender Filmaufnahmen aus einem Schlachtbetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde wirft diverse Fragen auf. Auf den Aufnahmen des Vereins „Soko Tierschutz“ sind Tiere zu sehen, die bei Schlachtungen qualvoll zu Tode kommen. Die dokumentierten Verstöße gegen das Tierschutzrecht sind massiv. Wie sind solche Vorgänge trotz behördlicher Kontrollen möglich? Wie wurden die Tierschützer auf den Betrieb aufmerksam? Und wann dürfen Tiere notgeschlachtet werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vom Tierschutzverein veröffentlichten Filmaufnahmen gehen unter die Haut. Eine Kuh liegt mit halb abgetrennten Kopf am Boden, kämpft mehrere Minuten lang mit den Tod. Die vorgeschriebene Betäubung wurde demnach gar nicht oder fehlerhaft vorgenommen. In einer anderen Szene wird ein offenbar krankes Rind mit einem Stahlseil vom Transporter gezogen.

Verdacht der Tierschützer: Es gab verbotene Krankschlachtungen

Die Tierschützer vom Verein „Soko Tierschutz“ haben den Verdacht, dass dort Tiere nicht nur notgeschlachtet wurden. Sie gehen auch von sogenannten „Krankschlachtungen“ aus. „Die sind in der Europäischen Union seit Jahrzehnten verboten“, sagt Friedrich Mülln, Sprecher des Tierschutzvereins. Laut Manuela Freitag, Leiterin des Kreisveterinäramts, kann ein Tier nur notgeschlachtet werden, „wenn es frisch verletzt wurde, und nicht, wenn die Verletzung auf einen systemischen Prozess hindeutet“. Bei der Lebenduntersuchung vor einer Notschlachtung werde geprüft, ob das Fleisch des Tieres für eine Weiterverarbeitung geeignet sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leiterin des Kreisveterinäramts hatte die Aufnahmen des Tierschutzvereins am vergangenen Freitag erstmals gesehen und noch am selben Tag die Schließung der Schlachterei veranlasst. "Dass es sich um schwerwiegende Verstöße handelt, war sofort klar", sagt Freitag. In dieser Form seien die Verstöße im Kreis einmalig. Freitag stellte auch eine Strafanzeige bei der Kieler Staatsanwaltschaft.

Qualvolle Schlachtungen: „Soko Tierschutz“ kooperiert mit Ermittlungsbehörden

Dort wartet man nun auf das gesamte Videomaterial der Tierschützer. Bei den bisher bekannten Aufnahmen handelt es sich nur um einen Zusammenschnitt. „Wir stellen den Behörden das gesamte Beweismaterial zur Verfügung“, erklärt Vereinssprecher Mülln. 16 dokumentierte Schlachttage zwischen Mai und Juni sollen auf jeweils einer Computer-Festplatte die Staatsanwaltschaft und das Kreisveterinäramt erreichen. Und nicht nur das: Auf zehn Seiten habe man penibel die Rechtsbrüche und identifizierten Personen dokumentiert, ergänzt Mülln. „Das ist bei uns im Team die belastendste Aufgabe.“

Belastend müssen die Vorgänge auch für Beteiligte vor Ort gewesen sein. Die versteckten Kameras hätten die Tierschützer selbst angebracht, sagt Mülln. Im Vorfeld gab es aber offenbar Hinweise aus dem Umfeld der Schlachterei. „Es hat Helfer gegeben“, bestätigt der Sprecher. Dies sei nicht unüblich. „Nicht immer wenden sich die Leute aus Tierliebe an uns.“

Das Geschäft war im Ort offenbar nicht sehr beliebt

Die Filmaufnahmen zeigen, was bisher verborgen blieb. Von außen ist es schwer, einen Einblick ins Innere des Schlachthofes zu bekommen. Ein Tor versperrt die Sicht, die Fenster des Gebäudes sind zum Teil abgedeckt. Auch die Zahl der Menschen, die die Schlachterei aufsuchten, war in den jüngsten Jahren deutlich gesunken. Der Grund: Der Familienbetrieb hatte den Verkauf seiner Produkte im Ladengeschäft eingestellt und war auf Catering umgeschwenkt. Geschlachtet wurde aber weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wirklich beliebt sei das Ladengeschäft am Ende nicht mehr gewesen, sagt eine Frau, die wie viele Anwohner anonym bleiben möchte. „Die Fenster waren verdunkelt, der Verkaufsraum wenig einladend.“ Nach der Schließung stand das Geschäft lange leer, bis vor wenigen Monaten ein neuer Nutzer einzog. Was in der direkten Nachbarschaft, im Schlachthof, passierte, dazu will man dort nichts sagen.

Die Ermittlungen gegen den Betrieb führt derzeit noch der Umweltschutztrupp der Polizei. Doch wahrscheinlich werden bald die Kollegen vom Landeskriminalamt (LKA) übernehmen. Denn neben den Verstößen gegen das Tierschutzrecht hat man auch die mangelhafte Hygiene vor Ort im Blick. „Es stehen auch lebensmittelrechtliche Vorwürfe im Raum“, sagt Oberstaatsanwalt Axel Bieler.

Schlachthof-Skandal: Kieler Staatsanwaltschaft prüft auch Hygiene-Vorwürfe

Laut Tierschutz-Sprecher Mülln sind die Hygiene-Vorwürfe auf dem Videomaterial ebenfalls gründlich dokumentiert. "Ich war auch mehrfach vor Ort. Schon der Gestank war unfassbar", berichtet Mülln. Aus seiner Sicht hätten die Zustände im Ort auffallen müssen.

„Wir haben den Betrieb regelmäßig kontrolliert“, sagt hingegen Veterinäramtsleiterin Freitag. Neben baulichen Vorschriften habe man auch verschiedene Vorgänge des Schlachtens begutachtet. Die Möglichkeit, Tiere dort für die Betäubung zu fixieren, sowie eine vorgeschriebene Schlachtfalle seien vorhanden gewesen. Laut Freitag fanden die Kontrollen ausschließlich durch das Veterinäramt selbst statt – auch unangekündigt.

Dies sei bei dem Betrieb allerdings schwierig gewesen, da er keine festen Schlachttage gehabt habe. „Wir waren auch mal umsonst da“, sagt Freitag. Die Schlachterei sei ein sehr alter Betrieb, „bei dem immer mal wieder Mängel festgestellt und behoben worden sind“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Betreiber war für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen nicht zu erreichen. Die Internetseite der Firma ist mittlerweile aus dem Netz genommen worden.

Von Florian Sötje und Jonas Bickel