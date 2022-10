﻿„Snus“ in größerer Menge auf A 7-Parkplatz sichergestellt

„Snus“ – eine verbreitete Form von Oraltabak in Skandinavien

„Snus“ besteht im Wesentlichen aus Tabak, Wasser, Salz und Aromen – und Tabak wiederum enthält von Natur aus Nikotin. Das Tabakerzeugnis zum oralen Gebrauch wird in Europa traditionell in Skandinavien, insbesondere in Norwegen und Schweden, unter der Bezeichnung „Snus“ hergestellt, konsumiert oder in den Verkehr gebracht. In Deutschland fällt der Oraltabak nach Angaben des Zolls jedoch unter den Verbraucherschutz. Aufgrund einer europäischen Richtlinie über Tabakerzeugnisse ist das gewerbliche Inverkehrbringen von „Snus“ in Deutschland und der gesamten Europäischen Union verboten. Davon ausgenommen ist lediglich Schweden.