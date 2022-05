So begannen die Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein

CDU und Grüne haben am Mittwoch in Kiel ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Ziel ist es, in Schleswig-Holstein noch vor der Sommerpause eine neue Regierung zu bilden. Die Euphorie der ersten Stunden war ähnlich groß wie die Erwartungen von sozialen Verbänden und Gewerkschaften.

Kiel.Die Last der vergangenen Wochen ist verflogen. CDU und Grüne haben am Mittwoch im Kieler Steigenberger-Hotel Conti Hansa ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen und sich zunächst über Formalitäten geeinigt. Es ist eine Entdeckungsfahrt, deren Start sich nach dem Storno von Jamaika und der Absage an die bisherigen FDP-Reisepartner überraschend unbeschwert anfühlt – und mitunter geradezu aufgeladen: „Wir haben richtig Lust aufeinander“, hatte Finanzministerin Monika Heinold ihren Grünen am Vorabend auf einem Parteitag gestanden. Und ein sichtlich erleichterter CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sagt jetzt kurz vor Sitzungsbeginn in die Kameras, dass er voller Freude sei, „in den kommenden drei Wochen etwas Großes zusammenzubringen“. Geht’s noch euphorischer?

Kurz vor der Sommerpause soll ein gemeinsamer Vertrag die Partnerschaft für die nächsten fünf Jahre besiegeln. Sowohl Grüne als auch CDU haben für den 25. Juni zu Landesparteitagen eingeladen, um sich dort den Segen zu holen. Ein Versuch grüner Mitglieder, das alles abzubremsen, indem man die Basis per Urwahl an der Entscheidung beteiligt, fand am Dienstagabend zur Erleichterung der Chefetage keine Parteitagsmehrheit. Sollte also alles glatt laufen, könnte der Vertrag am 28. Juni unterzeichnet werden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stünde damit am 29. Juni die Wiederwahl im Landtag offen; er könnte anschließend sein neues Kabinett ernennen und am 30. Juni eine Regierungserklärung halten. Aber bis dahin gibt es für die ungleichen Partner noch eine Menge Klärungsbedarf.