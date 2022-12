﻿So ist die Lage in den Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré beschreibt die Situation in Flüchtlingsunterkünften als „relativ entspannt“. Kommunen widersprechen. Die Aufnahmestellen geraten an ihre Kapazitätsgrenzen, es brauche mehr Platz für die Unterbringung – und mehr Geld vom Land.

Unterkunft für Geflüchtete in der Arkonastraße 1 in Kiel: Aus Sicht der Kieler Verwaltung kann von einer entspannten Lage nicht die Rede sein.

Kiel. In Schleswig-Holstein geraten die ersten Flüchtlingsunterkünfte erneut an ihre Kapazitätsgrenzen: In der Landeshauptstadt sind die vorhandenen Plätze weitgehend belegt, und auch in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön werden die Zimmer knapp. Von einer relativ entspannten Situation, von der Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) spricht, könne nicht die Rede sein, heißt es seitens der Kommunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In der Tat ist der Flüchtlingsstrom zum Jahresende etwas zurückgegangen, aber als entspannt würde ich die Lage nicht bezeichnen“, sagt Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD). Insgesamt hat die Landeshauptstadt 3300 Personen in Notunterkünften untergebracht, davon sind rund 1700 Ukrainer.

"Unsere bekannten Unterkünfte sind sehr gut gefüllt, wir akquirieren aber ständig neue Unterkünfte", sagt der Stadtrat. So könne Kiel beispielsweise das Haus Michael auch über das Jahr hinaus nutzen, um Geflüchtete unterzubringen. "Wir sind also nach wie vor in der Lage, allen Geflüchteten ein Dach über dem Kopf zu bieten." Damit das aber auch in Zukunft gelingt, sei laut Stöcken ein gutes Managements nötig – und ständig neue Ideen, um Lösungen zu finden. "Wir rechnen im kommenden Jahr erneut mit einem Anstieg der Asylbewerber."

Unterbringung von Flüchtlingen: Kämpfer fordert mehr Geld

Um diesen Anstieg zu bewältigen und die Geflüchteten unterzubringen, bräuchten die Kommunen vor allem mehr Geld, sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). „Ein großes Problem ist, dass wir auf einem erheblichen Teil unserer Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sitzen bleiben.“ Kämpfer schätzt, dass sich die Kosten, die 2022 bisher weder vom Bund noch vom Land gedeckt wurden, auf einen zweistelligen Millionenbetrag summieren. „Die Forderung bleibt deshalb: Wir brauchen eine deutlich höhere Kostenerstattung durch das Land.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Ende Februar 2022 wurden rund 2800 Geflüchtete aus der Ukraine in der Landeshauptstadt registriert. Kiel hat darüber hinaus etwa 450 Personen ohne Ukrainebezug Asyl gewährt. 2022 wurden bisher rund 3250 Personen aufgenommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 wurde rund 2500 Personen Asyl gewährt.

Flüchtlingsunterkunft: Angespannte Lage in Kreis Rendsburg-Eckernförde

Auch im Kreis-Rendsburg-Eckernförde ist die Lage angespannt. Bisher konnten alle Menschen untergebracht werden, der Puffer an Wohnraum, der dem Kreis zwischenzeitlich gemeldet worden war, schmelze jedoch schnell, heißt es. Aktuell kann der Kreis noch auf rund 120 Plätze in Wohnungen und Unterkünften zurückgreifen. „Bisher hatten wir immer um die 500 Plätze in Reserve“, sagt der stellvertretende Landrat und zuständige Fachbereichsleiter Martin Kruse.

Lesen Sie auch

Rund 3900 Flüchtlinge habe der Kreis Rendsburg-Eckernförde in diesem Jahr aufgenommen – etwa 3300 davon aus der Ukraine. Damit ist nach dem Jahr 2015, als dem Kreis etwa 3000 Menschen zugewiesen wurden, ein neuer Höchststand erreicht. Die Herausforderung diesmal: „Wir haben nur noch sehr kurze Vorlaufzeiten“, sagt Kruse. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der Kreis seit Ende Oktober Teile des Rendsburger Nordkollegs angemietet, um dort zunächst 50 Ukraine-Flüchtlinge kurzfristig unterzubringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine weitere geplante Puffer-Unterkunft mit bis zu 120 Plätzen im Oktogon – der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne im Norden der Stadt – verzögert sich jedoch noch. Dort sei der Aufwand zum Herrichten der Räumlichkeiten größer als zunächst angenommen.

Kaum anders stellt sich die Lage im Kreis Plön dar. „Die Situation ist so angespannt wie überall“, sagt Kreissprecherin Nicole Heyck. Der Kreis hat einen Teil der ehemaligen Jugendherberge in Schönberg angemietet und lässt die Räume derzeit zu einer Unterkunft umbauen. 80 Menschen finden hier Platz. Die Räume dienen als zeitlicher Puffer, bevor die Flüchtlinge in den Kommunen untergebracht werden. Die Eröffnung ist für den 1. Februar geplant.

Aussage von Aminata Touré wird widersprochen

Damit widersprechen die Landeshauptstadt Kiel sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön Sozialministerin Touré. Die Grünen-Politikerin berichtet von einer relativ entspannten Situation in Schleswig-Holsteins Städten und Gemeinden und beruft sich auf Aussagen von Spitzenvertretern in den Kommunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Gipfelgespräch Anfang November hätten Landesregierung und Kommunen mit bis zu 20 000 weiteren ukrainischen Flüchtlingen bis März kalkuliert.

Tatsächlich seien aber im November nur rund 400 und im Dezember bis kurz vor Weihnachten etwa 350 in den Norden gekommen. „Wir müssen uns dennoch auf jedes Szenario einstellen“, sagt die Ministerin. Wichtigste Aufgabe bleibe die dauerhafte Unterbringung in privaten Wohnungen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte im Interview mit den Kieler Nachrichten kürzlich gewarnt: "Wenn noch mehr Menschen aus der Ukraine zu uns kommen, werden wir irgendwann nicht mehr die Standards halten können, die wir ihnen eigentlich bieten wollen."

Nach Angaben des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge registrierten Schleswig-Holsteins Behörden in diesem Jahr 30 583 ukrainische Flüchtlinge (Stichtag 11. Dezember). Hinzu kamen nach Tourés Angaben etwa 7000 Asylbewerber aus Drittstaaten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Landesbericht ist bis Ende November von 5732 die Rede – die abweichenden Angaben werden mit dem unterschiedlichen Registrierungsstatus erklärt. Der überwiegende Teil der Asylbewerber stammt aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und der Türkei. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 4209 Asylsuchende gewesen.

Von Christian Hiersemenzel Steffen Müller