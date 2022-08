﻿So profitieren Studierende in Schleswig-Holstein vom Digitalisierungsschub

Durch eine Millionen-Förderung vom Land soll die Digitalisierung der Hochschulen in Schleswig-Holstein vorangetrieben werden. 6,6 Millionen Euro wird in eine gemeinsame Plattform für alle Bildungseinrichtungen investiert. So profitieren Studierende von dem Schub in die digitale Infrastruktur.

Kiel. Die Hochschulen in Schleswig-Holstein erhalten einen Innovationsschub in Millionen-Höhe. Das Land investiert 6,6 Millionen Euro in den Ausbau der Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen. Davon profitieren sollen nicht nur Studierende, sondern auch die Forschung und die Wirtschaft.

„Eine gute digitale Infrastruktur ist wichtig für die Zukunftsfähigkeit des Hochschulstandorts Schleswig-Holstein“, sagte Prof. Simone Fulda, Präsidentin der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) am Mittwoch bei der symbolische Übergabe des Förderbescheids durch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sowie Wirtschafts- und Technologieminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Die 6,6 Millionen Euro, von denen die CAU 4,5 Millionen Euro erhält, seien eine entscheidende Weichenstellung für alle Hochschulen im Land, so Fulda. „Es werden damit maßgebliche infrastrukturelle Grundlagen für die weitere Digitalisierung in Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung geschaffen, auf denen die Hochschulen individuell aufsetzen können.“

Neue Plattform mit gemeinsamem Datenarchiv

Die restlichen 2,1 Millionen Euro fließen an die Uni Lübeck und die TU Lübeck – die restlichen sechs staatlichen Hochschulen in Schleswig-Holstein gehen leer aus, sollen aber dennoch gleichermaßen von den Fördergeldern profitieren, sagt Bildungsministerin Karin Prien. „Die zukünftigen Herausforderungen der Hochschuldigitalisierung können in einem Land wie Schleswig-Holstein nur gemeinsam gelöst werden.“

Daher sollen die 6,6 Millionen Euro in den Aufbau eines „virtualisierten Datacenters“ investiert werden, das Mitte 2023 fertig sein soll. Wie Helge Illig, IT-Betriebsleiter der Uni Lübeck, erklärt, sollen die Gelder dazu genutzt werden, um an den Rechenzentren in Kiel und Lübeck eine gemeinsame Plattform zu schaffen, die ähnlich wie eine Cloud genutzt werden kann und allen Hochschulen zur Verfügung steht. Dafür werden neue Computer und Server angeschafft, die eine Leistung von einem Petabyte erreichen. „So entstehen gemeinsam nutzbare Datenarchive mit Forschungsergebnissen, virtuelle Videoplattformen und Streaming-Angebote“, sagt Illig. Die Informationen werden Studierenden, Wissenschaftlern und Dozenten, aber auch den Hochschul-Verwaltungen bereitgestellt.

Zukunft der Hochschulen liegt in der Hybridlehre

„Wir haben die Chance, eine große digitale Basis-Infrastruktur mit allen Hochschulen in Schleswig-Holstein gemeinsam zu nutzen“, sagt auch Dr. Holger Marten, Leiter des Rechenzentrums an der CAU. „Wir erreichen eine landesweite Plattform für 75 000 Studierende, über die wir auch genügend Bandbreite für die Online-Lehre zur Verfügung stellen können.“ Bisher nutzt jede Hochschule in Schleswig-Holstein eine eigene Plattform, auf der unter anderem Lehrmaterialien hochgeladen oder Streams von Vorlesungen bereitgestellt werden.

„Die Corona-Pandemie mit Online-Vorlesungen und -Seminaren hat uns die Notwendigkeit dieser Investitionen massiv vor Augen geführt“, sagt Karin Prien. „Wir müssen digitale Lehre aber nicht nur in Krisenzeiten anbieten.“ Die Zukunft der Hochschulen liegt in der Hybridlehre, also in einer Mischung aus Online-Angeboten und Präsenzveranstaltungen, so CAU-Präsidentin Simone Fulda. „Wir müssen das Beste aus beiden Welten vereinen und eine digital gestützte Präsenz-Universität sein.“

Madsen: Chancen durch die Corona-Pandemie nutzen

Dazu gehöre aber auch ein gewisses „Mindset“, wie es Wirtschafts- und Technologieminister Claus Ruhe Madsen ausdrückt. Es müsse die Bereitschaft vorhanden sein, die Vorteile der Online-Lehre zu nutzen, so Madsen, für den das Geld aus dem Landesprogramm eine Investition in die Zukunft ist. „Es ist die Basis für einen gelungenen Technologietransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft, und es dient dazu, dass wir unseren akademischen Nachwuchs zu Top-Fachkräften von morgen ausbilden.“

Dafür gelte es aber auch, die Chancen, die die Pandemie eröffnet hat, zu ergreifen. "Wir mussten durch Corona einen neuen, digitalen Weg einschlagen und müssen die Menschen nun auf diesem Weg halten", so Madsen. Das gilt insbesondere für die Dozentinnen und Dozenten, die nach der Rückkehr zur Präsenzlehre zum Sommersemester 2022 in alte Muster verfallen sind und ihre Lehrunterlagen nicht mehr im Internet zur Verfügung stellen, sondern – sehr zum Unmut der Studierenden – wieder rein analog arbeiten, etwa mit Overhead-Projektoren, Tafeln und Kreide.

CAU-Präsidentin Fulda: „Kein Zurück zu Vor-Corona“

„Es gibt kein Zurück zu Vor-Corona“, sagt Simone Fulda, die sich dafür einsetzt, dass die Lehrenden so digital wie möglich werden. Dafür wurde an der CAU erst kürzlich unter Federführung von Vizepräsident Prof. Eckhard Quandt das Digital Science Center gegründet, in dem alle Digitalisierungsvorhaben der Kieler Uni zusammenlaufen.