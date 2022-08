Die zwei dramatischen Unfälle in Freizeitparks im rheinland-pfälzischen Klotten und im Legoland Günzburg in Bayern beschäftigen auch die Betreiber von vergleichbaren Erlebniseinrichtungen in Schleswig-Holstein. Der Hansa-Park in Sierksdorf äußert sich betroffen.

Sierksdorf. Im Klotti-Park in Rheinland-Pfalz stürzt eine 57-jährige Frau aus einer Achterbahn und verstirbt, bei einem Zusammenstoß zweier Achterbahn-Waggons im Legoland in Günzburg in Bayern verletzten sich 31 Personen, 15 von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Hansa-Park in Sierksdorf sorgen die Unfälle für Bestürzung. „Das lässt uns nicht kalt“, sagt Claudia Leicht aus der Geschäftsführung des Freizeitparks im Kreis Ostholstein.

An Spekulationen, was der Auslöser für die Unfälle war, will sich Claudia Leicht nicht beteiligen. „Es verbietet sich, Rückschlüsse zu ziehen, wenn man die Ursachen nicht kennt.“ Sorgen um die Sicherheit müssten sich die Besucher des Hansa-Parks nicht machen, betont Claudia Leicht. „Wir sind nicht nur TÜV-geprüft, sondern auch als einer von zwei Freizeitparks in Deutschland TÜV-zertifiziert.“ Diese Auszeichnung hat laut Leicht neben dem Hansa-Park nur noch der Europa-Park in Rust.

Hansa-Park: TÜV überprüft Fahrgeschäfte drei Mal im Jahr

Drei Mal im Jahr werden die Fahrgeschäfte im Hansa-Park vom TÜV-Süd überprüft, der sich unter anderem auf die Bereiche Bahntechnik, Seilbahn und Bergbahnen spezialisiert hat. Jeden Morgen vor der Öffnung des Parks werden die rund 40 Fahrgeschäfte und Attraktionen von den Technikern gewartet und getestet. Dass eine Achterbahn losfährt und der Sicherheitsbügel eines Wagens noch geöffnet ist, ist technisch nicht möglich. „Wenn auch nur ein einziger Bügel nicht ordnungsgemäß geschlossen ist, startet die Anlage nicht“, erklärt Claudia Leicht.

Auf die Besucherzahlen im Hansa-Park haben die schrecklichen Meldungen aus dem Klotti-Park und dem Legoland keine Auswirkungen. Ein Rückgang der Gäste sei nach den Unfällen nicht zu verzeichnen, sagt Claudia Leicht. Bei Unsicherheiten oder Fragen stehe das Personal aber jederzeit zur Verfügung, um die Technik und Sicherheitsvorkehrungen zu erklären, betont das Mitglied der Geschäftsführung.