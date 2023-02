So schön war das Polarlicht über Schleswig-Holstein zu sehen

Von Polarlichtern in Kiel und Schleswig-Holstein über eine Geburt auf der „Color Line“ hin zur Zukunft der Imland-Kliniken: In der „Post aus dem Newsroom“ greifen wir die Themen des Tages auf. Ein Überblick.

gute Nachrichten sind oft schwerer zu finden als schlechte Nachrichten. Dabei passieren viele schöne Dinge auf der Welt. Etwa die Polarlichter, die in der vergangenen Nacht an vielen Orten in Schleswig zu sehen waren. Die Nordlichter tanzten in Pink- und Grüntönen am Himmel, spiegelten sich im Meer oder in Seen (siehe Bild des Tages weiter unten). Ein faszinierendes Schauspiel ...

Wer die Polarlichter verpasst hat, muss nicht traurig sein. Viele Leserinnen und Leser haben bereits Ihre Fotos mit uns geteilt. Klicken Sie sich einfach durch die Fotostrecke. Und wenn Sie noch ein schönes Polarlicht-Bild von heute Nacht haben, dann senden Sie es uns gerne. Wir ergänzen dann die Bildergalerie!

Andere schöne Geschichte: Auf der „Color Fantasy“ von Kiel nach Oslo hat eine Frau ein Kind zur Welt gebracht. Spannend sein dürfte, was in der Geburtsurkunde stehen wird ... Leuchtturm Kiel? Fähre? Das war zur Stunde noch unklar. Mehr zur Geburt auf dem Schiff der Color Line lesen Sie hier:

Nun aber zu den „harten“ Nachrichten. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird um die Zukunft der insolventen Imland-Kliniken gerungen. Nahezu täglich erreichen uns neue Szenarien und Statements zur Rettung der in Not geratenen Häuser. Das sorgt nicht nur bei den Beschäftigten für große Verunsicherung. Was ist gerade Sache? Wir haben einmal alle Fakten zusammengetragen, damit Sie wissen, wie der Stand der Dinge gerade ist.

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde waren in der Nacht Polarlichter zu sehen. Die Aufnahme zeigt Nordlichter am Wittensee - aufgenommen von unserem Leser Carlo Panten. © Quelle: Carlo Panten

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

