﻿So war das erste dreier Konzerte von Robbie Williams in Hamburg

Robbie-Mania lebt! Beseelt feierten die Fans in der ausverkauften Hamburger Barclays Arena das erste von drei Konzerten von Robbie Williams. Der charismatische Superstar und Band lieferten eine mitreißende, mit etlichen Hits gespickte Show, in der es allerdings mehrfach ernste Zwischentöne gab.

Hamburg. Am Schluss, nach der Zugabe mit dem hyper-hymnischen „No Regrets“ und der nicht minder emotionalen Ballade „She’s The One“, wirkt es, als wolle Robbie Williams gar nicht so recht runter von der Bühne. Ganz allein strolcht der Superstar da in der ausverkauften Barclays Arena über den langen Steg, seine Band weilt längst backstage. Und bevor er a cappella mit dem restlos hingerissenen Publikum als Refrain-Vollender noch mal ein paar der bereits zuvor gebrachten Hits anstimmt, hält Robbie Nabelschau – nicht zum ersten Mal an diesem Abend.

Erinnert an die Zeit, als er sich 2006 vom Showbiz zurückziehen wollte. Ein Freak, der im Kaftan und mit langem Bart wie ein Serienkiller ausgesehen, auf dem Sofa gesessen und nach Ufos Ausschau gehalten habe. Gerettet habe in zweierlei: seine Frau, die Schauspielerin Ayda Field – und dass Leute ihn mögen. „Ihr seid einer der Gründe, warum ich immer noch da bin – Gott segne euch.“

Und wie er da ist beim ersten von drei Februar-Konzerten hier in der Arena! Präsent von der ersten Note an. Die riesige Arena schrumpft auf Williams als Fixpunkt, die natürlich famose Band mit der kernigen Horn-Section, die fantastischen Background-Sängerinnen, die Tänzerinnen geraten zu unverzichtbarem Beiwerk. All eyes on Robbie. Die Frisur eine gewagte Mischung aus kurzem Iro-Schnitt und Vokuhila, gehüllt in eine Art Kettenhemd, wuselt der 48-jährige Popstar knapp zwei Stunden lang bemerkenswert behände, leichtfüßig und vor allem stimmstark über die Bühne.

Robbie Williams in Hamburg: Haufenweise Hits, klasse Coversongs

Und selbstverständlich sind sie da, all die Hits, versammelt auch auf seinem aktuellen Album „XXV“ mit Klassikern seiner Karriere. „Feel“, mit lautem Jubel begrüßt, das programmatische „Let Me Entertain You“ als zweiter Song des Abends, „Angels“, „Come Undone“ oder „Rock DJ“. Glänzend das energiegeladene Cover des alten Wilson-Pickett-Soulsongs „Land Of 1000 Dances“, auch „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis drückt Williams seinen Stempel auf. Als er „Could It Be Magic“ anstimmt, schreit eine Frau vorn im Rang gellend auf. Wenn das so ohne Vorwarnung komme, wisse er gar nicht, ob sie sich gerade freue oder sterbe, frotzelt Williams.

Es ist eine fabelhafte Show. Pures Entertainment. Doch da sind eben auch jene Phasen, in denen Robbie Williams schonungslos Rückschau hält auf sein zeitweise exzessives, gesundheitsschädliches Leben als Superstar.

Eine ausführliche Rezension des Konzerts folgt.