﻿Diensthund bei der Polizei: Ausbildung ohne Stachelhalsband

Kiel. Sie weichen nicht von der Seite, jagen hinterher oder schnappen nach einem Spielzeug: Auf einem Kieler Hundeplatz werden an diesem Tag junge Vierbeiner für den polizeilichen Schutzdienst ausgebildet. Ob sie dafür geeignet sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab – und zeigt sich manchmal auch erst am Ende der Ausbildung. Diese geht in Schleswig-Holstein mittlerweile neue Wege.

Schritt für Schritt folgt Skyler ihrer Diensthundeführerin. Belinda R. (der Name der Beamtin wurde aus Datenschutzgründen abgekürzt) hat eine Handvoll Futter in der rechten Faust. Der sechseinhalb Monate alte belgische Schäferhund soll so zwangsfrei die Fußposition erlernen. Kommandos braucht es nicht. Der Weg zum Ziel ist ein spielerischer.

„Die Ausbildung hat sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahre extrem gewandelt“, sagt Sascha B., Diensthundeführer und Ausbilder bei der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Kiel. Man arbeite nahezu zwangsfrei, mit Spielzeug und Belohnung – und am Anfang vor allem mit Bindung.

Ausbildung zum Polizeihund: Der Mensch ist kein Feind

„Die oberste Prämisse lautet, dass der Mensch kein Feind ist“, sagt der Ausbilder. Hundeführer und Tier sind unzertrennlich. Die Diensthunde leben integriert im häuslichen und familiären Umfeld. Das heißt aber nicht, dass sie nur zu einer Person Vertrauen aufbauen dürfen. In der Diensthundestaffel nennt man das „Sozialpartnerschaft“. Ein Kollege oder eine Kollegin müssen den Vierbeiner im Einsatz auch übernehmen können – oder wenn ein privater Termin ansteht.

Die sogenannte Misstrauensarbeit gegenüber dem Menschen beginnt später, wenn die Ausbildung in vollem Gange ist. Bei aller Menschenfreundlichkeit in der Ausbildung muss mit Blick auf den polizeilichen Schutzdienst eines klar sein: „Am Ende muss man den Hund dazu bringen, einen Menschen zu beißen“, sagt Moritz P., ebenfalls Ausbilder.

Ein Hilfsmittel darf seit Anfang 2022 nicht mehr genutzt werden: das Stachelhalsband. Dies verbietet ein neues Tierschutzgesetz. Aus Sicht der Polizisten war es ein sinnvolles Instrument, um einem Vierbeiner zu zeigen: Hier hast du einen Fehler gemacht. Es sei ohnehin nur punktuell eingesetzt worden. Nun müssen sie gänzlich ohne auskommen.

Ausbildung zum Polizeihund beginnt früher

Fox kennt ein solches Stachelhalsband nicht. Der belgische Schäferhund ist gerade einmal vier Monate alt und rast nun auf der grünen Wiese seinem Hundeführer Gerrit B. hinterher. Ob er in zwei oder drei Jahren einem flüchtenden Einbrecher ebenso hinterherjagt? Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Der Welpe ist aber bereits ein Beleg für einen weiteren Wandel in der Polizeihundausbildung in Schleswig-Holstein: Sie beginnt früher.

Schon mit wenigen Wochen werden potenzielle Diensthunde als Welpen von der Landespolizei angekauft. Dass Hunde noch im Alter von einem Jahr die Ausbildung zum Polizeidienst beginnen, soll der Vergangenheit angehören. Man will frische und formbare Tiere.

Man habe auch im Alter von ein paar Wochen bereits die Chance, die mögliche Entwicklung eines Welpen zu erkennen, sagt Ausbilder Sascha B. und ergänzt: „Wir können aber nicht in den kleinen Wurm reingucken.“ Wie sich Gesundheit und Charakter entwickeln? Unklar. „Wir setzen auf die Zukunft und gehen davon aus, dass alles gut funktioniert.“

Das hofft Belinda R. bei Skyler auch. Ihre ältere Hündin Phoenix hat nach der Ausbildung zum Schutzdienst den Sprung zur Spezialisierung geschafft und sucht bei Einsätzen nach Sprengstoff und Schusswaffen. „In dem Bereich würde ich auch gerne mit Skyler arbeiten. Ob das gelingt, werden die kommenden Monate zeigen.“

