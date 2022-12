﻿So will der Landesjagdverband SH das Rotwild aus der Inzuchtfalle holen

Kiel. Um den „König des Waldes“ steht es schlecht in Schleswig-Holstein. Der Rothirsch kommt als größte heimische Landsäugerart zwar mächtig daher, der Mensch schränkt ihn aber durch unüberwindbare Hürden wie Verkehrstrassen, Siedlungen und Solarparks immer mehr ein, beklagt der Landesjagdverband (LJV) Schleswig-Holstein. So könne die Art nicht mehr wandern und leide unter den Folgen von Inzucht.

Deshalb hat der Verband nun einen Plan vorgelegt, mit dem sich die natürlichen Wanderkorridore durch Schleswig-Holstein schützen und auf lange Sicht wieder öffnen lassen. Er kommt damit dem Land zuvor, das seine Biodiversitätsstrategie in den nächsten Jahren nach und nach aufbauen will. Das dauert der Jägerschaft jedoch zu lang. „Uns geht es darum, jetzt die weitere Verbauung aufzuhalten, um künftig überhaupt noch Optionen zu haben, Korridore zu ermöglichen“, sagt Frank Zabel, Wildbiologe beim Landesjagdverband.

Schleswig-Holstein: Rotwild in acht Clustern eingeschlossen

In den vergangenen fünf Jahrzehnten ist Schleswig-Holstein ihm zufolge durch den Bau von großen Verkehrstrassen regelrecht zerschnitten worden. Deshalb sei das Rotwild, das sonst über weite Strecken ziehe, in acht Gebieten regelrecht eingeschlossen. Im Südosten etwa wirke die eingezäunte Autobahn 1 zwischen Hamburg und Lübeck wie eine Wand für die Tiere, die aus Mecklenburg nach Norden bis nach Dänemark wandern wollen. Allein entlang dieser Linie sieht der Verband das Potenzial für elf Querungshilfen, etwa Wildbrücken oder Tunnel.

Das betrifft nicht nur die A1, sondern auch Schienenwege und Bundesstraßen in der Umgebung. „Wir haben die Stellen identifiziert, an denen Querungen zwischen den acht Clustern noch möglich wären. Das wird aber von Monat zu Monat schwieriger, weil etwa Solarparks in einem enormen Tempo gebaut werden“, berichtet Zabel. Freiflächen-Photovoltaikanlagen verhinderten die Planung weiterer Wildbauwerke.

Die sei jedoch dringend nötig, um die weitere Inzuchtdepression des Rotwildes zu verhindern. „Von Jahr zu Jahr wird die Genetik schlechter. Damit fällt es den Populationen zum Beispiel immer schwerer, auf Veränderungen der Umwelt zu reagieren, etwa auf die Auswirkungen des Klimawandels.“ Schon jetzt habe das Rotwild in Schleswig-Holstein mit massiven Missbildungen zu kämpfen – bestehende Grünbrücken und Tunnel reichten eben nicht aus.

Translokation: Landesjagdverband bringt Rotwild-Umsiedlung ins Spiel

Der Landesjagdverband bringt eine außergewöhnliche Maßnahme ins Spiel, sollte sich die Lage nicht bessern. „Irgendwann müssen wir den genetischen Austausch möglicherweise mittels Lastwagen beschleunigen“, so Zabel. Er nennt es Translokation: Tiere werden mit Netzen oder Narkosegewehr einfangen und an einen anderen Ort gebracht, damit sie sich mit anderen Artgenossen paaren können.

Das wäre extrem aufwendig. „Mit zehn bis 15 Stücken beider Geschlechter aus jedem Cluster hätte man schon viel gewonnen“, so Zabel. Das allerdings jährlich. „Bis zur Brunft im Herbst müssten sie sich jeweils eingelebt haben.“ Ein Szenario, das offenbar gar nicht so fern liegt: „Genau genommen wäre es jetzt schon nötig“, sagt der Wildbiologe, dem der Gedanke selbst nicht gefällt. „Das wäre überhaupt nicht nachhaltig.“

Deshalb müsse die Ursache des Problems bekämpft werden. Das hat der Landesjagdverband mit seinem Rotwildmanagement- und Wegeplan in die Hand genommen. Darin sind die angestammten Wanderrouten und mögliche Querungsstellen verzeichnet. Im Januar sind laut LJV-Geschäftsführer Marcus Börner Gespräche dazu mit den Ministerien für Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr geplant.

Jäger erstellen Rotwild-Wegeplan für Naturschutzbehörden

„Wir werden den Plan auch großflächig an die unteren Naturschutz- und Jagdbehörden verteilen“, so Börner. Das Ziel: Sie sollen das Rotwild in ihren Stellungnahmen zu Infrastrukturprojekten berücksichtigen. So könne zum Beispiel verhindert werden, dass ein achtlos geplanter Solarpark einen Korridor auf Jahrzehnte versperrt. Dem Rotwild wäre etwa schon geholfen, wenn so eine umzäunte Fläche in kleinere Parzellen aufgeteilt würde.

Der LJV könne als Träger öffentlicher Belange zwar auch selbst Stellung nehmen. Aber: „Jährlich gibt es in Schleswig-Holstein bis zu 1500 Planvorhaben. Wie soll ein Verein das größtenteils im Ehrenamt bearbeiten können?“, fragt Börner. Er räumt ein, dass die Behörden nicht verpflichtet sind, den Plan zu berücksichtigen.

Der Verband setze aber darauf, dass das Dilemma nicht mehr ignoriert wird. Im Zweifel sollen alle Rechtsmittel ausgeschöpft werden. „Das Rotwild hat das Problem, dass es vom Schutzstatus her nicht als bedrohte Art gilt“, so Börner. „Da kommt man mit der Fledermaus bei Entscheidungen der Verwaltungsgerichte deutlich weiter.“