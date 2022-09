﻿So wirkt sich Corona auf den Krankenstand in Schleswig-Holstein aus

Corona treibt den Krankenstand in Schleswig-Holstein nach oben. Eine Studie der AOK zeigt nun, wie sich die Anzahl der Krankheitstage im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zu 2021 entwickelt hat. Auch Berufszweige mit den meisten Ausfällen werden aufgelistet.

Aufgrund von Corona-Infektionen ist der Krankenstand der Arbeitnehmer in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen.

Kiel. Eingeschränkter Service im öffentlichen Dienst, bei Bussen und Bahnen, im Handwerk und in Krankenhäusern – krankheitsbedingt kämpften Behörden und Unternehmen in der ersten Jahreshälfte mit Personalknappheit. Eine Auswertung der Krankenkasse AOK zeigt, dass in Schleswig-Holstein der Krankenstand 2022 im Vergleich zu 2021 gestiegen ist.

Der Krankenstand unter den rund 340.000 bei der AOK Nord-West versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Schleswig-Holstein betrug in den ersten sechs Monaten 6,4 Prozent nach 5,0 Prozent im Vergleichszeitraum 2021. Am höchsten war der Krankenstand im März 2022 mit 7,1 Prozent. „Ursache waren vor allem zahlreiche zusätzliche Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, psychischen Erkrankungen und die Folgen der Omikron-Welle mit vermehrten Krankschreibungen wegen Covid-19“, sagt AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.

Durchschnittlicher Krankheitsausfall: 11,6 Tage

Laut AOK-Auswertung fehlten die erwerbstätigen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich an 11,6 Tagen im Job. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 27,4 Prozent an. Die vier häufigsten Krankheitsarten, die zur Arbeitsunfähigkeit im ersten Halbjahr 2022 führten, waren Muskel- und Skelett-Erkrankungen mit 18,7 Prozent, Atemwegserkrankungen (13,2 Prozent), Psyche (12,0 Prozent) und Verletzungen (8,7 Prozent).

Im Branchenvergleich gab es bei den AOK-Mitgliedern in Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr 2022 den höchsten Krankenstand im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung mit jeweils 7,8 Prozent. Der niedrigste Wert war im Wirtschaftszweig Banken und Versicherungen mit 4,4 Prozent und in der Land- und Forstwirtschaft mit 4,2 Prozent festzustellen.