Kiel.Am Dienstagabend bahnte sich das Ungemach an: Ein Softwareproblem legte bundesweit Zigtausende EC-Karten-Terminals lahm. Die Störung hielt auch in Schleswig-Holstein bis Freitag an. Wann sie flächendeckend behoben sein wird, ist unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zahlungsdienstleister sprechen von „erheblichen Einschränkungen“ bei Kartenzahlungsterminals vom Typ H5000 des Herstellers Verifone. Das US-Unternehmen äußerte sich Freitag erstmals zu den Problemen und kündigte eine Lösung an.

Software-Update kann vermutlich nicht schnell erfolgen

Ursache für die Störung ist laut Payone nach ersten Erkenntnissen ein Zertifikatsfehler innerhalb bestimmter Versionen der von Verifone bereitgestellten Software. Der Zahlungsdienstleister erwartet nicht, dass das angekündigte Software-Update schnell umgesetzt werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kalt erwischt von den Software-Problemen an der Kasse bei Schlemmermarkt Freund: Da Kundin Stefanie Wismeth nicht genug Bargeld dabei hat, nutzt sie das Angebot der Einzugsermächtigung, das Inhaber Marten Freund anbietet. © Quelle: Frank Peter

Kundin Stefanie Wismeth (52) treffen die Zahlungsprobleme an der Kasse vom Schlemmermarkt Freund in Kiel in der Holtenauer Straße am Freitagmittag aus heiterem Himmel. „Ach herrje, das gibt es ja gar nicht“, sagt sie ungläubig. „Das ist ja völlig hinterwäldlerisch. In anderen Ländern ist Kartenzahlung gang und gäbe.“ Kurz rotiert es in ihrem Kopf. Und nun?

Im Schlemmermarkt Freund in Kiel kann auch per Einzugsermächtigung gezahlt werden

Genug Bargeld habe sie nicht dabei, gesteht sie und blickt auf ihren vollen Einkaufswagen. Doch die Rettung naht in Form eines weißen Papiers. Um seinen Kundinnen und Kunden trotzdem einen bargeldlosen Einkauf zu ermöglichen, hat Inhaber Marten Freund Einzugsermächtigungen ausliegen. „Auch wenn das viel Arbeit für uns bedeutet, wollen wir unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen.“ Stefanie Wismeth ist begeistert. „Herr Freund, Sie sind mein allerbester Freund“, sagt sie strahlend, füllt alles brav aus und packt ihren Einkauf ein.

Zahlt meist eh bar: Lothar Krause wusste zwar noch nichts von der bundesweiten Störung bei EC-Karten-Lesegeräten, hat aber genügend Geld dabei. © Quelle: Frank Peter

Mit in der Schlange vor den vier Kassen im hinteren Bereich des Einkaufsmarktes steht auch Lothar Krause (86). Auch er wird von der Nachricht, dass eine EC-Zahlung derzeit nicht möglich ist, überrascht. „Aber ich zahle eigentlich nur bar“, sagt er. „Deshalb ist das kein Problem.“ Kundin Sabine Schlüter (75) direkt hinter ihm nickt. „Im Fernsehen hab’ ich von dem Softwareproblem gehört“, sagt sie. „Das bestärkt mich, weiterhin auf Bargeld zu setzen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unruhige Tage liegen hinter Geschäftsinhaber Marten Freund. „Das ist eine Katastrophe“, sagt er. „Zum Glück hab’ nicht nur ich das Problem.“ Er hofft nun, dass die Banken vorbereitet sind. „Nicht, dass alle Automaten leer laufen, weil die Menschen jetzt vermehrt Bargeld abholen.“

Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass viele nur noch mit EC-Karte zahlen

Bei Edeka Christensen am Asmus-Bremer-Platz in Kiel steht auch Kundin Ines von der Osten (65) vor dem Zahlungsproblem. Am Ende leiht sie sich Geld von ihrer Freundin. „Wegen Corona hab’ ich mir angewöhnt, nur noch mit Karte zu zahlen“, sagt sie. „Nun stehe ich dumm da.“ Zusammen mit Freundin Rita Strauch (71) überlegt sie, ob der Krieg in der Ukraine in Zusammenhang mit dem Serverausfall stehen könnte. „Auch bei O2 ging vor einiger Zeit gar nichts mehr“, sagt Rita Strauch. „Die Sachen häufen sich.“

Lesen Sie auch

Inhaberin Angela Christensen vom Edeka-Markt bleibt trotz der vielen Kunden gelassen. „Zum Glück funktioniert unsere SB-Kasse noch“, sagt sie. Kunden, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen trotzdem viel Geduld. „80 Prozent zahlen mit Karte bei uns. Klar, dass der Ablauf jetzt nicht so schnell ist wie sonst.“ Doch es gebe viel Verständnis. Mit Hinweisschildern an den vier Kassen, einem Aufsteller im Eingangsbereich und der persönlichen Ansprache laufe alles relativ gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Edeka sind auch Aldi, Rewe, Famila und der Citti-Park betroffen

Im Norden erwischt hat es neben vielen Edeka-Märkten auch die Handelskette Famila: „Bei uns sind die meisten der insgesamt 89 Filialen betroffen“, sagt Sprecherin Solveig Hannemann. Die Märkte hätten umgehend durch große Plakate und Aufsteller auf das Problem aufmerksam gemacht. Viele Kunden hätten sich daher noch rechtzeitig mit Bargeld versorgen können, zum Teil auch an EC-Automaten in den Märkten.

In etwa 40 Famila-Märkten gebe es inzwischen auch Kassen, an denen Kunden ihre Waren selber scannen können – sie sind von der Störung nicht betroffen. Über Umsatzeinbußen als Folge der Störung gebe es bislang keine Erkenntnisse. Betroffen von den Ausfällen waren auch Innenstadt-Geschäfte, einzelne Händler im Kieler Citti-Park, Rewe- und Aldi-Märkte sowie Tankstellen.

Von Ulrich Metschies Kristiane Backheuer