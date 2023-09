﻿„Mein Vater wäre heute wohl ein Klimaschützer“

Kiel. Jens-Peter Steffen (69) ist mit Politik und Politikern aufgewachsen. Der Sohn des „roten Jochen“ traf Willy Brandt und Helmut Schmidt, erlebte aber auch, wie sein Vater Polizeischutz brauchte. Unser Redakteur Ulf Christen sprach mit Steffen junior über seinen Vater, Klassenkampf und Klimaschutz.

Herr Steffen, Ihr Vater ist Legende in Schleswig-Holstein. Viele Menschen haben den „roten Jochen“ verehrt, noch mehr haben sich an ihm gerieben oder ihn abgelehnt. Wie haben Sie ihren Vater erlebt?

Jens-Peter Steffen: Ich habe all diese Gefühle gehabt; so wie viele junge Menschen, die erwachsen werden. Einerseits habe ich meinem Vater verehrt wegen seines Intellekts und seiner großen Gabe, von Land und Leuten zu erzählen. Und auf der anderen Seite wollte ich mich natürlich emanzipieren von jemandem, der in der Familie auch den Alltag dominiert. Wir hatten uns nach seinen Terminen zu richten, und wenn das Telefon klingelte, dann war es für ihn. Hinzu kam ein spezielles Problem. Ich kam am 32. Geburtstag meines Vaters zur Welt. Es gab also bei uns zu Hause stets eine Doppel-Feier, bei der mein Vater naturgemäß im Mittelpunkt stand.

Der „rote Jochen“ Der Kieler Joachim Steffen (1922 bis 1987) war im Nachkriegs-Schleswig-Holstein der Wortführer des linken SPD-Landesverbands. Der bekennende Marxist und Klassenkämpfer stritt als „roter Jochen“ bundesweit für einen demokratischen Sozialismus und gegen jede Form autoritärer Herrschaft. Gleichwohl wurde der studierte Politologe und Journalist von politischen Gegnern als DDR-Epigone verleumdet. Steffen saß fast 20 Jahre im Landtag (1958 bis 1977), davon acht als Oppsitionsführer. Der SPD-Vorsitzende verlor als Spitzenkandidat zwei Landtagswahlen (1967 gegen Helmut Lemke und 1971 gegen Gerhard Stoltenberg), zog sich auch krankheitsbedingt aus der Politik zurück und trat 1980 frustriert über den wirtschaftsfreundlichen Kurs seiner Partei aus der SPD aus. Danach machte Steffen als Kabarettist („Kuddl Schnööf“) Karriere.

Wie wächst man im Schatten eines so prominenten und umstrittenen Politikers auf?

Das war durchaus schwierig. Ich denke insbesondere an die beiden Landtagswahlkämpfe 1967 und 1971, als mein Vater sich für das Amt des Ministerpräsidenten bewarb. Die Springer-Presse hetzte, meine Eltern wurden bedroht, und unser Haus stand unter Polizeischutz. Es gab damals aber auch interessante Begegnungen. Willy Brandt war zu Besuch, Helmut Schmidt und andere SPD-Spitzenpolitiker auch. Für mich persönlich hatte die Prominenz meines Vaters auch schulische Konsequenzen. Ich wechselte auf das Nordsee-Gymnasium in St. Peter-Ording, machte dort Abitur.

Wie ging es weiter? Wie weit ist der Apfel vom väterlichen Stamm gefallen?

Er ist nicht sehr weit vom Stamm gefallen. Ich habe als Schüler bei den Jusos mitgearbeitet, wie mein Vater in Kiel Politikwissenschaften studiert, habe mein Diplom dann aber in Berlin gemacht und dort promoviert. Danach habe ich 30 Jahre lang für eine Friedensorganisation gearbeitet, die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs. Im vergangenen Jahr, auf einer Veranstaltung anlässlich des 100. Geburtstags meines Vaters, entstand die Idee eines Jochen-Steffen-Forums, das Debatten wie jetzt in Kiel zum Erstarken des Rechtspopulismus organisiert.

Wie erklären Sie den Aufstieg der AfD?

Ein Grund ist sicherlich, dass viele Menschen sich zunehmend vor vielfältigen Krisen wie Inflation, Migration oder den Folgen des Kriegs in der Ukraine fürchten und einfachen Lösungen von Rechtspopulisten Glauben schenken. Zudem zeigen jüngste Studien, dass antidemokratische, nationalistische und fremdenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft auf dem Vormarsch sind. Welchen Einfluss das hat und von welchen Trends die AfD profitiert, wollen wir ja gerade mit Wissenschaftlern diskutieren. Und natürlich auch darüber, welches Mittel es gegen Rechtspopulismus gibt.

Steffen-Forum in der Räucherei Auf Einladung des Jochen-Steffen-Forums diskutieren am kommenden Freitag (29. September) im Gaardener Kulturzentrum Räucherei ab 19 Uhr Wissenschaftler und Politiker über Gründe für einen erstarkenden Rechtspopulismus und mögliche Gegenmittel. Die Veranstaltung steht unter einem Motto von Jochen Steffen, das er 1971 formulierte: „Die Arbeiterbewegung steht heute politisch auf dem Fundament der parlamentarischen Demokratie und des Rechtsstaates, um das sie die ersten fünf Jahrzehnte ihres Bestehens leidenschaftlich und opferwillig gekämpft hat. Wir werden dieses Fundament der politischen Freiheit verteidigen und auszubauen trachten gegen alle autoritären Kräfte, ob sie sich faschistisch oder kommunistisch nennen, ob sie sich braun oder rot anstreichen.“

Herr Steffen, eine hypothetische Frage. Was meinen Sie, wo würde sich Ihr Vater heute engagieren, bei der SPD, den Linken, den Grünen, bei Attac oder vielleicht sogar bei den Klimaklebern?

Mein Vater ist ja 1980 aus der SPD ausgetreten, weil die Partei aus seiner Sicht verkürzt gesagt zu kapitalismusfreundlich war. Auch mit einer anderen Partei würde er sich heute wohl schwertun. Ich glaube auch nicht, dass er sich auf die Straße kleben würde. Aber er würde sich sicherlich sehr dafür interessieren, dass junge Menschen auf der ganzen Welt für Klimaschutz kämpfen und analysieren, warum die Politik so zögerlich handelt. Kurzum: Mein Vater bedachte schon damals die Folgen unseres Handelns auf die Umwelt und wäre heute wohl ein Klimaschützer.

