﻿Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe: SH fördert Anlagen mit 75 Millionen Euro

Ja zum Kernnetz, Ja zur Tram, Ja zur weiteren Planung: Vier Fachausschüsse der Kieler Ratsversammlung haben in einer gemeinsamen Sondersitzung eine wichtige Vorentscheidung für die künftige Stadtbahn in Kiel getroffen. Am Schluss gab es Jubel. So lief die Debatte.