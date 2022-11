﻿Solarenergie: Kieler Agrar-Experte kritisiert Verschwendung von Ackerböden

Kiel. Kurz vor dem Naturschutztag an diesem Donnerstag in Neumünster hat sich Agrar-Professor Friedhelm Taube (67) von der Kieler Christian-Albrechts-Uni zu Wort gemeldet. Wenn es um biologischen Klimaschutz gehe, müsse man dringend über den Ausbau von Solarenergie sprechen. Derzeit gebe es im Land Schleswig-Holstein Wildwuchs – zulasten wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen.

Prof. Taube, die schwarz-grüne Landesregierung will Schleswig-Holstein zum klimaneutralen Industrieland entwickeln. Dazu gehört auch der Ausbau von Photovoltaik. Sie kritisieren, dass unter den Landwirten im Norden eine Goldgräberstimmung ausgebrochen ist. Wie meinen Sie das?

Prof. Friedhelm Taube: Der jetzige rechtliche Rahmen in Schleswig-Holstein ermöglicht es jedem Landwirt, auf nahezu jeder Ackerfläche außerhalb von Schutzgebieten eine Photovoltaikanlage zu bauen, sofern die Gemeinde zustimmt. Die rechtlichen Vorgaben sind de facto sehr weich. Daraus entsteht erstens ein Flickenteppich im Lande, und zweitens wird damit häufig wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche aus der Produktion genommen, auf der im Idealfall je Hektar vier Tonnen Raps oder neun Tonnen Weizen geerntet werden.

Es lässt sich mit Photovoltaik also ungleich mehr Geld verdienen als mit herkömmlichem Ackerlandbau?

Ja, das ist so. Es wiederholt sich jetzt das, was wir vor 20 Jahren mit dem unkoordinierten Biogas-Boom als Fehlentwicklung gesehen haben: Biogas-Flächen haben damals im Vergleich zur Landwirtschaft einen 1,5- bis zweifachen Pachtpreis eingebracht. Das hat schon damals die Preise für Land nach oben katapultiert. Jetzt reden wir über den Faktor 2,5 bis 4, und das wird die Bodenpreise weiter steigen lassen zum Nachteil derer, die auf Pachtflächen zur agrarischen Erzeugung angewiesen sind.

Friedhelm Taube (67) ist Professor für Agrarwissenschaften am Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. „Im Prinzip brauchen wir eine Regionalplanung mit ausgewiesenen Sonderflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Moorböden, auf Auenböden und Überschwemmungsgebieten – und auf schwachen Geestböden.“ © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Was ist so verwerflich daran, dass die ohnehin geplagten Bauern auf ihrem Land Geld verdienen wollen?

Zunächst: „Die Landwirtschaft“ ist nicht geplagt. Allein der Biogas-Boom und die damit einhergehende Wertsteigerung von landwirtschaftlichem Boden hat dazu geführt, dass jeder Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Schleswig-Holstein im Durchschnitt mindestens 10 000 Euro an Wert gewonnen hat. Das sind zehn Milliarden Euro Vermögenszuwachs an agrarischem Landbesitz in den vergangenen 15 Jahren. Es spricht natürlich viel dafür, dass sich unternehmerische Landwirte im Bereich Photovoltaik engagieren. Aber der Staat ist dafür da, dafür zu sorgen, dass sich die Wertschöpfung der privaten Unternehmen in einem Rahmen bewegt, der für die Allgemeinheit gut ist. Und das sehe ich bei der jetzigen Regelung nicht.

Bisher wird das Thema vergleichsweise wenig kontrovers diskutiert. Wie erklären Sie sich das?

Auch als der Biogas-Boom losging, wurde darüber wenig kritisch diskutiert. Zu Beginn waren selbst die Grünen massiv engagiert; man träumte im Jahr 2002 davon, mittels Biogas energieautark zu werden, was vollkommen unrealistisch war. Ich fürchte, dass auch jetzt die Folgen in ihrer Komplexität von den politischen Akteuren unterschätzt werden. Wenn schon Goldgräberstimmung herrscht, dann sollte man sie bitte so kanalisieren, dass sie allen nutzt und nicht wenigen.

Werden energiepolitische Interessen derzeit über andere gestellt?

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise scheint die Devise zu sein: Wir müssen zubauen – koste es, was es wolle. Ich sehe keine politische Orientierung, geschweige denn einen großen Plan, in den ein solcher Zubau eingebettet wird. Im Bereich Windenergie wurden Regionalpläne mit Eignungsflächen entwickelt und gewisse Regionen ausgeschlossen – mit nachvollziehbaren Kriterien. Diese Fokussierung ist bei der Solarenergie jenseits der Schutzgebiete im Augenblick nicht gegeben.

Kleinere Höfe kann eine solche Verpachtung vorm Aufgeben bewahren.

Exakt, aber es geht um mehr: Wenn doch das verbindliche Ziel der Bundesregierung bis 2045 Klimaneutralität ist, dann bedeutet das für die Landwirtschaft, die Hälfte der Tierbestände abzubauen, mit entsprechender Konsumanpassung der Bevölkerung, und auch die Stickstoffüberschüsse im Vergleich zu heute zu halbieren. Und schließlich müssen bis dahin die Moore wiedervernässt sein. Dieser Dreiklang ist notwendig und ambitioniert, aber auch extrem spannend, wenn es darum geht, Photovoltaik als Werkzeug zu nutzen, um Landwirte, die ihre bisherigen Einkommensmöglichkeiten verlieren, auf diesen Pfad des Wandels mitzunehmen.

Sie fordern, vor allem wiedervernässte Moore als Standorte für Photovoltaik zu nutzen?

Genau. Ich empfehle der Landesregierung dringend, ein Konzept zu entwickeln, das diesen Dreiklang berücksichtigt: Die Moore müssen wiedervernässt werden, das ist vollkommen unstrittig. Dort ist heute eine Hochburg im Bereich Milcherzeugung. Also müssen die Betriebe Alternativen bekommen. Sie verdienen dann mit Photovoltaik auf einem Drittel der Fläche das Gleiche, was sie heute auf der Gesamtfläche mit Milch verdienen. Zweitens geht es um die Reduktion der Nährstoffüberschüsse auf der Geest. Wir haben entlang der Autobahn 7 minderwertige Flächen: Dort wächst kein Weizen und kein Raps. Auch diese Flächen sollten Eignungsflächen für Photovoltaik sein – ebenfalls mit dem Ziel, die Tierbestände dort zu reduzieren und Landwirten die Möglichkeit zu geben, durch zum Beispiel Umwandlung von Äckern in Extensivgrünland dies mit Photovoltaik zu kombinieren.

Das würde eine neue Landesplanung erfordern: Photovoltaik sollte also nur auf bestimmten Flächen zugelassen werden?

Richtig. Im Prinzip brauchen wir eine Regionalplanung mit ausgewiesenen Sonderflächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Moorböden, auf Auenböden und Überschwemmungsgebieten – und auf schwachen Geestböden. Außerhalb von Schutzgebieten können so zusammenhängende Cluster in der Größenordnung von zwei Prozent der Landesfläche zusammenkommen. Und das ist dann letztlich auch dem Bedarf an Windenergie gegenüberzustellen.