﻿Solarpark-Gesetz: Kaum noch Mitspracherecht für Schleswig-Holsteins Gemeinden

Solarparks an Autobahnen und Bahntrassen in Schleswig-Holstein haben ab Januar Vorrang vor Interessen der Kommunen – das sieht ein neues Gesetz über erneuerbare Energien vor. Kritisiert wird, dass Städte und Gemeinden dann kaum noch ein Mitspracherecht auf ihren eigenen Gebieten haben.

Der Bau von Solaranlagen an Autobahnen soll privilegiert werden. Westlich der A 21 in Stolpe steht bereits ein Solarpark.

Kiel. Schleswig-Holstein steht vor einem massiven Schub beim Bau von Solarparks an Autobahnen und Eisenbahntrassen. Bereits ab Januar wird die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen an großen Verkehrswegen privilegiert – und damit baurechtlich erheblich erleichtert. Doch die Gemeinden laufen Sturm, denn sie können dann kaum noch steuern, was auf ihrem eigenen Gebiet passiert.

Hintergrund ist ein Bundesgesetz, das erneuerbare Energien im Städtebaurecht stärken soll, damit kurzfristig mehr Flächen für den Ausbau zur Verfügung stehen. Am Freitag hat es den Bundesrat passiert – mit der Stimme Schleswig-Holsteins. Damit treten schon in zwei Wochen zahlreiche Änderungen in Kraft, zu denen auch die Aufnahme von Solarparks in den Paragrafen 35 des Baugesetzbuches gehört.

Privilegiert: Solarparks an Autobahnen und zweigleisigen Bahnstrecken

Das heißt: Investoren können solche Anlagen an Autobahnen sowie Schienenwegen des übergeordneten Netzes mit mindestens zwei Hauptgleisen errichten, ohne dass die betroffene Gemeinde das verhindern kann, etwa mit einem Bebauungsplan. Dabei geht es um durchaus große Flächen, denn die Solarparks dürfen sich beiderseits bis zu 200 Meter von der Straße oder Schiene ausdehnen.

„Mit dem Gesetz gehen die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen den Bach runter“, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags (SHGT). „Ihr Einfluss wird ihnen entzogen, das wird auch das Ehrenamt in der Kommunalpolitik frustrieren.“ Viele Gemeinden haben ihm zufolge in letzter Zeit Arbeit in Flächenpläne gesteckt, um die verschiedenen Interessen auszugleichen. Das könnte nun umsonst gewesen sein.

Die Zahl der betroffenen Kommunen geht in die Hunderte. Allein an der A 7 liegen von Handewitt an der dänischen Grenze bis Norderstedt kurz vor Hamburg rund 50 Gemeinden und Städte. Hinzu kommen Orte an den Autobahnen 1, 20, 21, 23, 24, 25, 210 und 215 sowie an zweigleisigen Bahnstrecken, etwa zwischen Hamburg und Kiel. Jörg Bülow befürchtet, dass ohne Steuerung vor Ort ein Wildwuchs von Photovoltaik einsetzt.

Schleswig-Holsteins Gemeinden befürchten Solar-Wildwuchs

„In dem Fall kommt am Ende immer weniger heraus, als möglich gewesen wäre. Es findet keine optimale Flächenausschöpfung statt“, so der SHGT-Geschäftsführer. Diese Gefahr sieht die schwarz-grüne Landesregierung „nur bedingt, da es um ganz klar definierte privilegierte Bereiche geht“, so Vivien Albers, zweite Regierungssprecherin, auf Nachfrage. Zudem werde auch künftig geprüft, ob andere öffentliche Belange entgegenstehen.

Den Gemeinden bleibe darüber hinaus die Steuerungsmöglichkeit erhalten, wenn es um Flächen außerhalb der 200-Meter-Zone gehe. „Aus Sicht der Landesregierung sollte die Steuerung von Freiflächen-Solaranlagen weiterhin grundsätzlich in der Hand der Kommunen verbleiben“, so Albers. Das aktuelle Vorhaben diene jedoch der Versorgungssicherheit – dazu müssten die Bedingungen für erneuerbare Energie umgehend verbessert werden. „Diesem Ziel will sich Schleswig-Holstein nicht verschließen“, so die Regierungssprecherin.