﻿Soldaten aus Eckernförde üben mit der US-Marine in Australien

Eckernförde/Brisbane. Premiere in Down Under: Erstmals sind deutsche Marinesoldaten bei einer Landeoperation in Australien eingesetzt worden. Eine Einheit des Seebataillons aus Eckernförde nimmt am Manöver Talisman Sabre teil – dem größten amphibischen Manöver im Pazifik.

Für die Soldaten der Küsteneinsatzkompanie des Seebataillons war es ein Flug um die halbe Welt. Die 40 Soldaten des 5. Zugs der Küsteneinsatzkompanie aus Eckernförde waren mit 170 Fallschirmjägern von der Luftlandebrigade 1 des Heeres am 10. Juli nach Australien aufgebrochen.

Vor Brisbane startete am 22. Juli das Manöver. Die Eckernförder Truppe wurde auf dem Landungsschiff „New Orleans“ mit 600 US-Soldaten eingeschifft. „Höhepunkte waren zwei große Landeoperation, bei denen wir gemeinsam mit den Amerikanern in Midge Point und Langham Beach an Land gingen“, berichtet Korvettenkapitän Jörg Geisler, Kommandeur der Küsteneinsatzkompanie.

Die deutschen Marinesoldaten waren bei dem Manöver erstmals in eine amphibische Kampfgruppe integriert. „Das war schon sehr beeindruckend – ganz besonders, die Ressourcen der Amerikaner zu erleben“, so Geisler.

Luftkissenlandungsboote, große Transporthubschrauber, Einsatzboote und die Osprey-Kipprotorflügler – die USA hatte eine komplette Kampfgruppe aufgefahren. Und mitten drin der 5. Zug aus Eckernförde. „Wir waren voll mit eingebunden. Das war aus unserer Sicht ein voller Erfolg“, so Geisler.

Eine neue Erfahrung war für die deutschen Soldaten allerdings die Unterbringung an Bord der „New Orleans“. Auf amerikanischen Schiffen ist das Personal in Schlafdecks mit bis zu 100 Soldaten untergebracht. Privatsphäre gibt es nicht.

Aber die Erkenntnis nach zwei Landungen: „es funktionierte gut“, so Geisler. Beim Kampf an der Küste hätten sich die deutschen und amerikanischen Soldaten gut geschlagen. Es gab Lob von allen Seiten.

Talisman Sabre 2023 ist die zehnte und bislang größte Auflage dieses Manövers. 30 000 Soldaten aus 13 Nationen kamen nach Brisbane. Neben Australien und USA waren auch Soldaten Frankreich, Indonesien, Japan, Südkorea, Neuseeland, Papua-Neuguinea, Tonga, Großbritannien, Kanada und den Fidschi Inseln dabei.

„Neben unserem Engagement in der Region als Zeichen der Verbundenheit wollen wir unsere Expertise verbessern, indem wir von den Spezialisten in diesem Bereich vor Ort in Australien unmittelbar lernen“, so Generalleutnant Alfons Mais, Inspekteur des Heeres. Er selbst besuchte die Einheiten Ende Juli.

Das Landungsschiff „New Orleans“ (vorn) bildet mit dem Flugzeugträger „America“ und dem Landungsschiff „Germantown“ die Expeditionsgruppe 7 (ESG7). © Quelle: US Navy

Die „New Orleans“ gehört zur amphibischen Kampfgruppe 7, die in Japan stationiert ist. Auf dem Rückflug nehmen die Eckernförder Soldaten jetzt die Erkenntnis mit: Es gibt eine Fähigkeitslücke der deutschen Marine bei amphibischen Operationen.

„Wenn es gewollt ist, dass wir diese Fähigkeit abbilden, brauchen wir auch die Ausrüstung“, so Korvettenkapitän Geisler. Bei der deutschen Marine steht das letzte Landungsboot vor der Außerdienststellung und auf echte Einsatzboote warten die Soldaten seit Jahren.

Während die Marinesoldaten Strände stürmten, mussten die Fallschirmjäger Dörfer, Flugplätze und strategisch wichtige Plätze wie Anhöhen einnehmen. Die Übung endete am 4. August.

Aktuell läuft die Nachlaufphase. Das Gerät muss wieder angelandet und für den Rücktransport nach Europa vorbereitet werden. Spätestens zum kommenden Wochenbeginn sollen die Soldaten wieder in Eckernförde sein.

Für das Seebataillon war das nur eine von mehreren Übungen in diesem Jahr. Anfang September müssen die Eckernförder Spezialisten für den Küstenkampf wieder raus. Dann beginnt das Manöver Northern Coast in der Ostsee.

