Temperaturen um 30 Grad, viele Strandorte im Norden knackevoll – bei diesem Wetter freuen sich in diesen Tagen besonders Betriebe in Strandnähe. Doch die vorläufige Bilanz der Sommersaison 2022 in der Freizeitbranche im ganzen Land ist durchwachsen. Die Gründe.

Kiel. Die ersten Kunden bauten sich schon am frühen Sonnabendmorgen am Kiosk auf, als Christoph Bickenbach die Strandkörbe in Laboe klarmachte. „Nach 45 Minuten waren alle Körbe weg – ausgebucht“, sagt der 52-Jährige, bevor er die nächsten Kunden bedient, Schlüssel austeilt und ihnen einen schönen Urlaub wünscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sonnabendabend, 18.30 Uhr, Strandpromenade Laboe: Die Lufttemperatur liegt immer noch bei 28 Grad, die Wassertemperatur bei 20 Grad. An heißen Tagen wie diesen, da brummt der Betrieb von Andrea Rüder (544 Strandkörbe) auf der Ostseite der Kieler Förde. Da füllt sich der Strand schon am Vormittag. Da bleiben viele Gäste bis in den späten Abend. Christoph Bickenbach kommt nicht selten ins Schwitzen. Bei Feierabend gegen 21 Uhr hat er zwölf Stunden auf dem Buckel.

Strandkorbvermieterin in Laboe: „August-Wetter ein Riesen-Glück“

Arbeitet als Strandkorbvermieter: Christoph Bickenbach am Wochenende abends am Strand von Laboe. © Quelle: Frank Peter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ein Tag wie heute sei aber die Ausnahme. Bickenbachs Chefin Andrea Rüder stimmt dem zu: „Grundsätzlich läuft die Saison gut für uns. Dieses August-Wetter ist ein Riesen-Glück, Laboe ist voll mit Tagestouristen und Urlaubern. Aber der Juli war sehr wechselhaft. Insgesamt ist Laboe zudem weniger ausgelastet. Die Leute können wieder in den Urlaub fliegen. Dieses Jahr ist also nicht mit den letzten beiden zu vergleichen.“

Wer sich umhört bei den Freizeitbetrieben in Schleswig-Holstein, der hört viele solcher Stimmen. Die Einschätzung des bisherigen Sommer-Geschäfts: heiter bis wolkig. Das Verhalten der Gäste nähert sich dem Vor-Corona-Jahr 2019 an, die Umsätze auch. Schleswig-Holstein konkurriert als Urlaubsland wieder mit anderen Reisezielen. Dazu kommt: Die gestiegenen Kosten belasten Urlauber und Ausflügler. „In ihrem Freizeit- und Ausflugsverhalten achten die Menschen in diesem Sommer verstärkt auf die Kosten. Daher ändern sich teils Ausflugsziele und Aktivitäten“, bestätigt Bettina Bunge von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein den Trend zu mehr Sparsamkeit.

Abenteuer im Falckensteiner Hochseilgarten: 100 bis 150 Gäste an heißen Tagen

Peter Hempe vom Hochseilgarten „High Spirits“ am Falckensteiner Strand ist ganz zufrieden mit der Saison. © Quelle: Frank Peter

An heißen Tagen ist eben Abkühlung gefragt. Während etliche Badegäste auch auf der Westseite der Förde, am Falckensteiner Strand, das letzte Sommerferien-Wochenende in Schleswig-Holstein genießen, suchen die Gäste von Peter Hempe (59) nicht weit entfernt im schattigen Wald das kleine Abenteuer – in Höhen bis rund 22 Meter. In seinem Hochseilgarten „High Spirits“ verzeichnet Hempe, der den Betrieb seit 2006 führt, bei heißem Wetter 100 bis 150 Gäste am Tag. An Spitzentagen seien bis zu 300 Kletterer unterwegs. „Die Saison ist ganz gut“, sagt Hempe und zieht an einer Zigarette. „Es gab auch Tage, an denen alles ausgebucht war.“ Er freut sich auf das Saisonende, wenn er erstmals wieder Firmen-Events ausrichten kann.

„Ein Trauerspiel“ waren die vergangenen Tage mit Temperaturen um die 30 Grad indes für den Gettorfer Tierpark-Chef Jörg Bumann. Deutlich weniger Besucher kamen. Grundsätzlich sei er zwar zufrieden mit den Besucherzahlen“, meint Bumann. Im Juli habe er rund 30000 Gäste gezählt, „das ist vergleichbar mit dem Juli 2019“. Doch er schränkt ein: „Es ist nicht wie im letzten Jahr“. Er spüre bereits eine Zurückhaltung beim Konsum der Gäste: Weniger Tierfutter, weniger Stofftiere habe er verkauft – „doch auch davon leben wir“. Manche Gäste verzichteten zudem auf den zweiten oder dritten Besuch in der Saison.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Tier- und Wildparks in SH: Zufrieden mit Saison, aber auch Einbußen

Sehr zufrieden gibt sich hingegen Heide Hansen vom Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg): „Ich finde die Saison toll“, sagt sie. Und meint viele Besuche, glückliche Gäste, auch die Kindergartengruppen und Schulklassen konnten wieder kommen. Etliche Touristen von der Ostsee hätten den Park besucht, um die Natur im Binnenland kennenzulernen.

Weit über Kiel hinaus bei Tagesausflüglern beliebt ist ein Ausflug auf der Schwentine, ob per Schiff oder aktiv im Kanu. Bis Betriebsschluss reizen die Gäste die Möglichkeiten in Kiel-Wellingdorf aus. Eine Gruppe von Freundinnen aus Kiel und Dithmarschen steigt nach einer zweieinhalbstündigen Tour glücklich aus den Kanus, sie haben Schildkröten beobachtet, Spaß gehabt. Eine Kieler Mutter hat zum Abend hin mit ihren Kindern erstmals ein Stand-up-Paddleboard (SUP) ausprobiert. Irgendwann kommt nicht nur das Flüsschen zur Ruhe, sondern auch Kapitän Hendrik Kühl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn er in der Saison stark gefordert ist: „Wir haben gegenüber den letzten beiden Corona-Jahren gemerkt, dass die Leute wieder verreist sind“, berichtet Kühl vom Betrieb der Schwentinetalfahrt. Die Zahl der ausgeliehenen Boote sei daher weniger geworden als in den vergangenen beiden Jahren.

Schwentinetalfahrt in Kiel: Umsatz-Delle durch 9-Euro-Ticket

Auch die Ausflugsfahrten laufen demnach noch nicht so gut. „Bei der Ausflugsschifffahrt hat uns das 9-Euro-Ticket die Saison ein bisschen verhagelt“, sagt Kühl. Mit dem Billig-Ticket darf man auch die Fähren der SFK nutzen. „Dann zahlen natürlich nur wenige noch mal viel Geld, um bei uns kostenpflichtig die Schwentine kennenzulernen“, so Kühl.

Wenig Auswirkungen des 9-Euro-Tickets hat Sarah Petschow von Citysightseeing Kiel beobachtet. Das Unternehmen bietet Stadt-Rundfahrten mit Doppeldeckerbussen an, die besonders gern Touristen nutzen. Sie sei zufrieden, „besonders im Vergleich zu den letzten beiden Corona-Jahren“. Die erhöhte Frequenz von Kreuzfahrtschiffen im Kieler Hafen mache sich bei den Gästezahlen bemerkbar. Sie verzeichne dieses Jahr bessere Umsätze, komme aber lange nicht an die Vor-Pandemie-Zahlen heran. „Ich hoffe jetzt auf Extraaufträge im Winter. Der erste ohne Corona-Hilfspakete. Wir sind dabei, uns ein gutes Fell anzulegen.“

Von Rieke Beckwermert und Jonas Bickel