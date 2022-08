Insbesondere an der Rader Hochbrücke kam es zum Sommerferienende auf der A7 am Wochenende zu langen Staus.

Reisende brauchten am letzten Ferienwochenende in Schleswig-Holstein oftmals Geduld und starke Nerven. Die Straßen waren, vor allem am Sonnabend, voll. Es kam zu Staus. Zwei Unfälle verschärften die Lage auf der A7. Die Bahn musste wegen Personalmangels Zugverbindungen ausfallen lassen. Ein Überblick.

