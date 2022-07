Es geht voran mit dem Ausbau der B 404 zur A 21 – allerdings im „untergeordneten Straßennetz“. Die Kreuzung in Nettelsee wird zurückgebaut. Für die Anschlüsse an die neue Querung und an die Dorfstraße in Warnau sind Vollsperrungen erforderlich. Der Verkehr auf der B 404 soll aber weiter fließen.