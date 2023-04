Sommerliches Wetter zieht Ausflügler an die Nordstrände

Bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel hat es am Samstag Touristen und Ausflugsgäste von überall an die Strände im Norden gezogen.

Hamburg (dpa/lno). Bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel hat es am Samstag Touristen und Ausflugsgäste von überall an die Strände im Norden gezogen. Webcams an den Seebädern der Nord- und Ostsee zeigten volle Seebrücken und mit Spaziergängern gefüllte Strände. Auch am Hamburger Elbstrand genossen die Menschen den strahlenden Sonnenschein. Die ersten Sonnenschirme seien im Einsatz, Cafés seien gut gefüllt und die Hafenfähren brächten im schnellen Rhythmus Touristen an den Anleger in Övelgönne, berichtete ein dpa-Fotograf.

