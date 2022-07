Mit mehr als 400 infizierten Patienten in Schleswig-Holstein belastet die Sommerwelle die Krankenhäuser – doch die meisten werden nicht wegen, sondern mit Corona eingeliefert. Ein Blick in die Kliniken.

Noch immer anstrengend: Die Versorgung von Corona-Patienten verlangt den Pflegekräften in den Krankenhäusern einiges ab. Unter anderem muss häufig die Schutzkleidung gewechselt werden. Dabei nimmt die Zahl der Infizierten in Schleswig-Holstein derzeit wieder zu.

Kiel. So ausgeprägt wie in Schleswig-Holstein ist das Corona-Infektionsgeschehen derzeit nirgendwo in Deutschland. Die Variante BA.5 sorgt für eine nie dagewesene Sommerwelle, die auch die Krankenhäuser stark belastet. Die meisten Patienten kommen jedoch nicht wegen, sondern mit einer Corona-Infektion in die Kliniken.

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1ooo liegt Schleswig-Holstein derzeit an der Spitze, in allen anderen Bundesländern ist der Wert dreistellig. Die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie die Stadt Kiel führen die bundesweite Liste mit mehr als 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Großer Teil der Corona-Patienten aus anderen Gründen in den Kliniken

Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Inzidenz keine eindeutige Aussagekraft mehr hat. Die hohen Werte aus Schleswig-Holstein könnten auch auf ein weiterhin striktes Meldewesen zurückzuführen sein. Zudem ist immer wieder von einer hohen Dunkelziffer von Infektionen die Rede.

Das starke Infektionsgeschehen macht sich in den Kliniken Schleswig-Holsteins bemerkbar: Die Zahl der Corona-Patienten hat inzwischen die 400er-Marke überschritten. 32 Menschen werden wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt, die Hälfte davon unter künstlicher Beatmung.

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind an beiden Standorten Kiel und Lübeck 60 Corona-Fälle registriert. Sieben müssen intensiv behandelt werden. Es zeigt sich jedoch, dass der größte Teil von den insgesamt gut 400 Menschen offenbar gar nicht wegen Corona in Krankenhäuser gekommen ist, sondern wegen anderer Erkrankungen. Die Infektionen waren zufällig durch die Routinetests bei der Einlieferung entdeckt worden oder bei mildem Verlauf schon vorher bekannt.

Im Städtischen Krankenhaus Kiel wurden am Freitag etwa 45 Corona-Patienten gezählt. Einer davon liegt auf der Intensivstation, allerdings wegen einer anderen Grunderkrankung, berichtet Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Im Schnitt werden ihr zufolge rund 35 Prozent der Corona-Fälle wegen Covid 19 eingeliefert. „Der andere Teil hat die Diagnose Begleitbefund und wird wegen anderer Erkrankungen behandelt“, so Schütze-Merkel.

Klinik-Personal stark durch Corona dezimiert

In den Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel ist der Anteil mit knapp einem Viertel noch geringer. Von 25 infizierten Patienten mit Stand Donnerstag werden laut Sprecher Sebastian Kimstädt sechs wegen des Virus stationär versorgt. „Davon liegt eine Person auf der Intensivstation und ist nicht invasiv beatmet“, so Kimstädt.

Dass das Bild differenziert ist, zeigen Zahlen aus der Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde. Dort liegt die Quote der wegen Corona behandelten Patienten derzeit im Schnitt bei 70 Prozent. Dem gegenüber stehen 30 Prozent der Infizierten, die aus einem anderen Grund in der Klinik sind. Ob mit oder wegen Corona im Krankenhaus – die Patienten müssen in jedem Fall gesondert behandelt werden, damit sonst niemand angesteckt wird.

„Der Aufwand und damit die Belastung des Pflegepersonals ist immens hoch“, sagt Birgitt Schütze-Merkel. Das Problem: Die Belegschaften sind selbst durch Corona-Infektionen und die fünftägige Isolation stark dezimiert. Deshalb nehmen mehrere Kliniken nur noch dringliche Behandlungen vor und verschieben alle anderen.

Die Ausfälle führen aktuell dazu, dass etwa die Imland-Klinik stärker als sonst von Rettungswagen angesteuert wird, weil die Ressourcen in anderen Häusern zu knapp sind. Deshalb appelliert die Klinik an die Bevölkerung zur Entlastung ihrer Notaufnahme: „Bei nicht dringlichen Problemen verweisen wir auf die kompetenten Hausärzte, die unter der Woche gut erreichbar sind.“

Vor allem ältere Menschen wegen Corona-Erkrankung in Behandlung

In allen Häusern zeigt sich, dass es vor allem ältere Menschen sind, die wegen Corona in Behandlung sind. Mit Ausnahmen sei der Hauptanteil älter als 70 Jahre, berichtet Birgitt Schütze-Merkel für das Städtische Krankenhaus Kiel. Die von Covid 19 Betroffenen gehören „häufig einer Risikogruppe an oder sind im Einzelfall auch nicht geimpft. Bei allen anderen mit Begleitbefund Corona ist die Mehrheit geimpft und auch geboostert“, so Schütze-Merkel.

In der Imland-Klinik liegt das Alter laut Sprecherin Michelle Kränzlein „nur in Ausnahmefällen unter 60“. Sebastian Kimstädt zufolge gibt es kaum noch Patienten, „die nicht geimpft sind oder schon einmal eine Infektion mit dem Coronavirus hatten“.

Prof. Helmut Fickenscher, Leiter des Instituts für Infektionsmedizin an der Uni Kiel, sieht auch einen Vorteil der derzeitigen Situation. „Die hohen Inzidenzen bei gleichzeitig milden Verläufen führen dazu, dass ein immer relevanterer Anteil der Bevölkerung die Infektion durchgemacht hat“, so Fickenscher. Damit erhöhe sich der Schutz in Zusammenhang mit der Impfung weiter.

Mit Blick auf den Herbst erwarte er vor diesem Hintergrund „entspannte Rahmenbedingungen“ – allerdings sei es für gesicherte Aussagen noch zu früh. Ob eine durchgemachte Infektion mit BA.5 – wie oft behauptet – besser vor Neuansteckungen schützt, sei nicht belegt. „Dazu gibt es noch nicht genug wissenschaftliche Daten“, so Fickenscher.