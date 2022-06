Ein psychisch auffälliger Mann (24) aus Lütjenburg ist laut Urteil des Kieler Landgerichts aufgrund einer Schizophrenie eine Gefahr für die Allgemeinheit. Bei aggressiven Auftritten in der Öffentlichkeit hatte der Drogenabhängige im Herbst 2021 auch ein Messer eingesetzt. Am Mittwoch ordnete eine Strafkammer seine Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt an.