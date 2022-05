Sondierungen: CDU entscheidet sich für die Grünen

Der Landesvorstand der CDU Schleswig-Holsteins hat heute entschieden, den Grünen Sondierungsgespräche vorzuschlagen. Das teilte Vorsitzender und Ministerpräsident Daniel Günther am Montagabend mit.

Kiel.Nach den gescheiterten Sondierungsgesprächen der CDU mit Grünen und FDP für eine Fortsetzung der Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein gibt es nun Klarheit: Wahlsieger Daniel Günther (CDU) hat am Montagabend seinem Landesvorstand vorgeschlagen, mit den Grünen in weitere Verhandlungen einzutreten. Das Gremium stimmte mit nur einer Enthaltung zu.

Damit fiel die Entscheidung gegen die FDP, die bis zuletzt auf ein positives Votum der Christdemokraten gehofft hatte. Mit den Grünen soll es nun jedoch schnell gehen: Schon am Dienstag will die CDU sich zu ersten Gesprächen mit ihnen treffen. Daniel Günther machte am Montagabend jedoch auch klar, dass die Sondierungen eindeutig „die Handschrift der CDU“ tragen sollen. So beansprucht seine Partei etwa das Landwirtschaftressort einer neuen Regierung für sich– ein klares Signal an die Grünen, die bislang das Ministerium führen.