Sondierungsgespräche: CDU und Grüne haben sich geeinigt

Erster Schritt der Regierungsbildung nach den Landtagswahl in Schleswig-Holstein: CDU und Grüne haben am Dienstag bei ihrem Sondierungsgespräch in Kiel eine Einigung erzielt. Nun müssen sie sich jeweils noch grünes Licht ihrer Parteigremien für Koalitionsverhandlungen holen.

