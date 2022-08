Sonne satt - warum das ein Problem sein kann

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und selbst die Wassertemperaturen in Nord- und Ostsee sind in Ordnung - Schleswig-Holstein erlebt einen Traumsommer, der so manchen verregneten Juli und kalte Tage im August vergessen lässt. Urlauber, Strandfans und Sonnenanbeter wird es freuen. Doch die Medaille hat auch eine andere Seite: Die langanhaltende Trockenheit kann auch hier im Norden ein Problem werden.

schön, wenn man ein Büro in der Innenstadt hat - so wie wir im Verlagsgebäude der Kieler Nachrichten in der Fleethörn. Da bei diesen sommerlichen Temperaturen fast immer ein Fenster geöffnet ist, erleben wir in diesen Tagen einen besonderen Kulturgenuss. Denn auf der Bühne auf dem Rathausplatz sind die Proben für die Sommeroper „Carmen“ in vollem Gange - und wir horchen schon mal auf, wenn die Arien zu uns ins Büro herüberwehen. Stimmgewaltig! So viel kann man jetzt schon sagen. Für alle, die nicht ganz so nah dran sind wie wir, hören sich die fachkundigen Kollegen der Kulturredaktion rund um die Stierkampfarena um und stimmen die Freunde der Sommeroper mit ihren Berichten schon mal ein.

Milde Abende und bitte keinen Regen - das ist natürlich den Akteuren und Zuschauern der Open-Air-Oper auch in diesem Jahr zu wünschen. Und tatsächlich sieht es gut aus. Ausnahmsweise muss in Schleswig-Holstein niemand darüber schimpfen, dass der Sommer ins Wasser fällt. Es ist trocken. Oder muss man inzwischen nicht schon wieder sagen: Es ist zu trocken. Auch wenn es ein bisschen so klingt, als gäbe es immer was zu meckern: Der Sommer hat uns in diesem Jahr nicht nur Hitzerekorde beschert, sondern auch die Folgen des Klimawandels vor Augen geführt. Waldbrände und Dürreschäden sind in anderen Teilen der Republik bereits Realität. In Norddeutschland sind wir dank des Ausgleichs durch Nord- und Ostsee noch glimpflich davongekommen. Doch auch hier leiden die Pflanzen, erhöht sich die Waldbrandgefahr. Mein Kollege Tilmann Post hat die Fakten dazu.

Entspannung ist dafür in einem anderen wichtigen Bereich in Sicht: Nachdem sie wochenlang im Ausnahmezustand waren, kehren die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein wieder in den Regelbetrieb zurück. Corona-Infektionen hatte die Krankenstand in den vergangenen Monaten in die Höhe getrieben, sodass zum Teil Stationen geschlossen und Operationen verschoben werden mussten. Das Schlimmste scheint nun überstanden, wie es in den Kliniken heißt. Was das für den Herbst bedeutet? Das wüsste nicht nur Karl Lauterbach gern.

Wieder unter vollen Segeln: Das Bild zeigt die "Gorch Fock" auf ihrer Fahrt nach Warnemünde.

Meine Lieblingsgeschichte

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

