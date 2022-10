﻿Sonnenfinsternis am Dienstag: Freier Blick vor allem an den Küsten von SH möglich

Mit einer partiellen Sonnenfinsternis ist am Dienstagmittag, 25. Oktober, ein besonderes Naturspektakel über Schleswig-Holstein zu sehen. Das Wetter spielt laut Experten am ehesten an den Küsten mit. Aber Vorsicht: Der direkte Blick in die Sonne ist gefährlich.

Am Himmel über Schleswig-Holstein wird am Dienstag, 25. Oktober, über die Mittagsstunden eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein.

Kiel. Ein seltenes Astro-Ereignis am Himmel über Schleswig-Holstein naht: Am Dienstag, 25. Oktober, tritt der Mond auf seiner Umlaufbahn zwischen die Erde und die Sonne. Die Folge ist eine partielle Sonnenfinsternis, die sich von der Erde aus beobachten lässt, wenn das Wetter mitspielt. Die größten Chancen dafür bestehen an den Küsten. Das Spektakel dauert rund zwei Stunden.

Wann beginnt die Sonnenfinsternis in Schleswig-Holstein?

Los geht es um 11.05 Uhr. Ab dann schiebt sich der Mond allmählich vor die Sonne. Was zunächst nur als kleine Delle am Rand zu erkennen sein wird, weitet sich mit der Zeit immer weiter aus. Gegen 12.10 Uhr kommt es zum Höhepunkt des Phänomens, dann wird rund ein Drittel der Sonne verdeckt sein. Um 13.15 Uhr tritt der Mond wieder aus der Achse zwischen dem blauen Planeten und der Sonne heraus – die Sonnenfinsternis ist beendet.

Wird es dunkler während der Sonnenfinsternis?

Experten wie Marco Ludwig, Leiter der Sternwarte Neumünster, erwarten zwar nicht, dass es auf der Erde merklich dunkler wird, dennoch ist von einem eindrucksvollen Spektakel die Rede. Das nächste vergleichbare Ereignis gibt es erst wieder in rund zweieinhalb Jahren. Wer die Sonnenfinsternis am Dienstag also beobachten möchte, muss auch etwas Glück haben, denn über Schleswig-Holstein ist Bewölkung angesagt.

Wie wird das Wetter zur Sonnenfinsternis?

„Es wird nicht komplett trüb und grau. Zwei bis fünf Sonnenstunden sind möglich“, sagt Oliver Klein, Meteorologe bei der Kieler Wetterwelt GmbH. Zumindest zeitweise könne der Blick auf den Himmel also frei sein. „Die besten Chancen dazu bestehen an den Küsten von Nord- und Ostsee, dort sind größere Aufheiterungen möglich“, so Klein. Er weist aber darauf hin, dass zwischendurch zu Regenschauern kommen könne.

Brauche ich eine spezielle Brille für die Sonnenfinsternisbrille?

Neben wetterfester Kleidung brauchen Beobachter der Sonnenfinsternis zwingend eine weitere Ausrüstung. Wer nicht über professionelle Geräte wie etwa ein Sonnenteleskop verfügt, braucht laut Marco Ludwig unbedingt eine Spezialbrille, die die Augen vor der Sonne schützt. Ihre Strahlen können die Sehorgane sonst erheblich beschädigen. Besonders dann, wenn dazu noch ein Fernglas oder Ähnliches ohne speziellen Sonnenfilter verwendet wird. "Das wirkt wie ein Brennglas", so Ludwig. Sogar Erblindungen seien möglich.

Kann ich stattdessen eine Rettungsdecke als Augenschutz verwenden?

Vor schweren Augenschäden warnt auch Carsten Jonas von der Gesellschaft für Volkstümliche Astronomie Kiel. Er räumt zudem mit dem Gerücht auf, dass herkömmliche Rettungsdecken aus Erste-Hilfe-Kästen die Augen schützen können. Daraus ließen sich keine wirksamen Brillen basteln. Jonas: „Die Folie filtert nur das sichtbare Licht heraus, Infrarot- und UV-Licht hingegen nicht. Aber genau das ist schädlich für die Augen.“

Die Rettungsdecken böten nur eine trügerische Sicherheit, weil der natürliche Impuls ausgehebelt werde, durch den sich die Lider bei zuviel Licht schließen. „Das Auge wird seiner Schutzfunktion beraubt.“ Ähnliches gelte für Schweißerbrillen. Auch von ihnen raten Experten ab, weil sich nur bestimmte Varianten für die Beobachtung einer Sonnenfinsternis eigneten. Normale Sonnenbrillen eigneten sich überhaupt nicht.

Woher bekomme ich eine Schutzbrille zur Sonnenfinsternis?

Zertifizierte Sonnenfinsternisbrillen sind kurzfristig nur noch schwer zu bekommen. Wer sich nicht im Vorfeld eine bestellt hat, könnte das Nachsehen haben. Optiker haben die Ware meist nicht vorrätig. "Viele Interessierte haben sich in den vergangenen Wochen bereits bei uns an der Sternwarte eingedeckt", berichtet Ludwig. Die ist am Dienstag allerdings geschlossen, die Vereinigung der Sternfreunde biete auf www.sternwarte-nms.de aber einen Youtube-Livestream der Finsternis an.

Gibt es Veranstaltungen zur Sonnenfinsternis in Schleswig-Holstein?

Auch die Sternwarte an der FH Kiel bietet keine Vor-Ort-Veranstaltung an. Das Planetarium Hamburg hingegen schon: Rund 1000 Menschen können sich am Dienstag ab 10 Uhr eine kostenlose Schutzbrille im Foyer am Linnering 1 abholen. Zudem sendet das Planetarium zwischen 11.11 Uhr und 12.30 Uhr einen kostenlosen Live-Stream zur partiellen Sonnenfinsternis mit Expertenkommentaren.