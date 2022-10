Die Kita endet für Erstklässler am 31. Juli 2023, die Schule geht im kommenden Jahr in Schleswig-Holstein aber erst Ende August los. Das heißt, dass Eltern mehrere Wochen ohne Betreuung überbrücken müssen.

Die späten Sommerferien in Schleswig-Holstein könnten Eltern von Kita-Kindern, die in den kommenden drei Jahren eingeschult werden, in die Klemme bringen. Weil Kita-Jahr und Schuljahr nicht zusammenpassen, droht eine wochenlange Betreuungslücke.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket