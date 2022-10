﻿Energiesparen: Aldi und Famila verkürzen auch in Kiel Öffnungszeiten

Kürzer offen, um zu sparen: Bei Famila in Kiel werden Kunden am Eingang der Märkte informiert.

Kiel. Einkaufen bis in den späten Abend? In Schleswig-Holstein ziehen die ersten Supermärkte Konsequenzen aus den immer weiter steigenden Energiepreisen und verkürzen ihre Öffnungszeiten. Etwa zwei Drittel der 90 Famila-Warenhäuser werden ab 1. November 2022 bereits um 20, also eine Stunde früher Uhr schließen. In Kiel gilt das für vier der fünf Märkte. Der Discounter Aldi Nord will alle seine Filialen ebenfalls ab 1. November um 20 Uhr schließen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aldi nutzte den Kurznachrichtendienst Twitter, um die Änderung der Öffnungszeiten bekannt zu machen. „Als erster Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland passt Aldi Nord die Öffnungszeiten zahlreicher Märkte an und leistet damit aktiv einen Beitrag zum Energiesparen. Ab 1. November schließen diese Märkte um 20 Uhr“, so der Discounter.

Vor vielen Famila-Märkten in Kiel und Umgebung standen am Dienstag bereits Infotafeln zu den neuen Öffnungszeiten. In Kiel sind auch die Famila-Standorte Russee, Dietrichsdorf, Elmschenhagen und Meimersdorf betroffen.

Kürzere Öffnungszeiten bei Aldi Nord und Famila: Personal soll entlastet werden

„Wir haben jeden Standort individuell bewertet und wirtschaftliche und personelle Faktoren abgewogen“, erklärt Famila-Geschäftsführer Klaus Stechhöfer. Diese Maßnahme sei auch mit Blick auf die Situation beim Personal gewählt worden. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten eine tolle Arbeit. Wir können sie entlasten, indem ihre Schichten später beginnen und früher enden“, so Stechhöfer. „Zur Haupteinkaufszeit sind wir mit voller Kraft für unsere Kundinnen und Kunden da.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Energiesparen bei Aldi Nord und Famila: Kühlung ist ein großer Stromfresser

Bei Edeka Nord in Neumünster beobachtet nach eigenen Angaben den Wettbewerb aufmerksam und will das weitere Vorgehen prüfen. Auch dort sieht man Einsparpotenziale. „Der Großteil der Energie in unseren Märkten fällt nicht für Beleuchtung, sondern für die Kühlung der Produkte an. Deshalb sehen wir derzeit keinen Anlass, unseren Kunden einen reduzierten Service anzubieten“, berichtet Max Jendrik Sachau, Sprecher von Edeka Nord.

„Wir haben nicht vor die Öffnungszeiten zu ändern“, heißt es auch beim Edeka-Markt Fiedler in Kiel-Suchsdorf. Die Kühlung müsse in allen Märkten unabhängig von der Öffnungszeit laufen. Der Fiedler-Markt werde weiter montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Bei Edeka und Famila wird auch auf Einsparpotenziale durch den Einsatz neuer Technologien verwiesen. Photovoltaik, Wärmetauscher, Geothermie und auch LED-Technik spielen dort eine große Rolle. 1,3 Millionen Kilowatt-Stunden erzeugen die Photovoltaik-Anlagen auf der Famila-Dächern demnach inzwischen pro Jahr.

Energiesparen beim Schlemmermarkt Freund in Kiel: Maßnahmen beim Licht wirken bereits

In der Branche wird aber auch beim Licht gespart. „Wir haben bereits die Beleuchtung reduziert. Ab 22 Uhr schalten wir sie komplett aus. Diese Maßnahmen haben uns bereits eine Einsparung von 600 Euro im Monat gebracht“, berichtet Marten Freund vom Schlemmermarkt Freund aus Kiel. An den Öffnungszeiten will Freund aber vorerst nicht rütteln. „Wir sind ja schon bei 20 Uhr. Bei dieser Zeit bleibt es erst mal“, so der Marktchef.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Famila in Kiel kommt es allerdings bei den neuen Öffnungszeiten zu einer Ausnahme: Der große Markt in der Wik soll bis 22 Uhr zugänglich bleiben. Grund dafür sei die gerade in den Abendstunden noch hohe Kundennachfrage in diesem verkehrsgünstig gelegenen Markt, heißt es von Famila. Gerade Menschen mit Auto nutzten die Adresse noch am späten Abend.

Bei Aldi sind von der Verkürzung der Öffnungszeiten Märkte ausgenommen, die in Einkaufszentren integriert sind. Das betrifft in Kiel den Aldi-Markt im Wiker Famila-Gebäude. Dort soll ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Für die anderen Märkte freue man sich, „unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den vergangenen Jahren Außerordentliches geleistet haben, durch die Reduzierung der Öffnungszeiten ein wenig mehr Freizeit geben zu können“, erklärt Nicolás de Lope, Sprecher der Verwaltungsratsbevollmächtigten bei Aldi Nord.