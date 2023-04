Spargel vom eigenen Feld / Leichenfund im Hafenbecken

Sonnige Aussichten für die neue Woche: Es wird wärmer in Schleswig-Holstein - und das dürfte den Spargel einen großen Schub geben. Davon profitieren diejenigen, die Spargelreihen gepachtet haben und nun das Gemüse vom eigenen Feld ernten können. Weiteres Thema in der „Post aus dem Newsroom“: Viele Fragen nach dem Leichenfund im Hafenbecken von Kiel.

Ungewöhnliches Angebot in Schleswig-Holstein: Spargelgenießer können beim Landwirt in Wasbek eigene Spargelreihen pachten und ernten. Noch müssen sich die beiden Freundinnen Marita Thun (rechts) und Petra Rispei aber in Geduld üben. Der Spargel sprießt noch nicht. Es ist zu kalt. Für den Fotografen demonstrieren sie aber schon mal, wie man Spargel erntet. Sobald die Temperaturen steigen, kann es losgehen.

die Spargelsaison im Norden läuft langsam an: 44 Erzeuger bauen auf rund 500 Hektar das beliebte Freilandgemüse an - und verlangen dafür in etwa Preise pro Kilo wie im vergangenen Jahr. Wer regelmäßig das „weiße Gold“ auf dem Teller haben will weiß: Das geht in den Geldbeutel. Deshalb scheint das Angebot der Wilczeks aus Wasbek für ausgesprochene Spargel-Fans recht lukrativ zu sein: Sie verpachten einzelne Spargelreihen an Interessierte zum Selberstechen. Wie viel Aufwand damit verbunden ist und was es kostet, erfahren Sie im Artikel von Kristiane Backheuer.

Was ich mir nicht vorstellen möchte: Wie teuer Spargel auf Island ist ... Die Insel steht für hohe Lebensmittelpreise, weil ein Großteil der Produkte schlichtweg importiert werden muss. Meine Kollegin Merle Schaack, die über ein Journalisten-Programm aktuell in Reykjavik lebt und arbeitet, kann davon garantiert ein Lied singen.

Abseits von Supermärkten und Redaktion trifft sie Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, die nach Island ausgewandert sind. Etwa Stephanie Nindel, die genau weiß, warum sie nicht mehr zurück nach Norddeutschland möchte. Lesen Sie hier die aktuelle Folge der Kolumne „Kielkjavik“:

Vom Atlantik zurück an die Kieler Förde: Ende vergangener Woche wurde im Hafen des Marinearsenals das Auto eines vermissten Kielers gefunden. Und dieser Fund wirft - nicht nur bei der Polizei - Fragen auf. Unter anderem: Wie konnte der Wagen dorthin kommen? Schließlich liegt der Fundort im militärischen Sicherheitsbereich. Und dieses Gelände ist nicht einfach frei betretbar ... Meine Kollegen Frank Behling und Florian Sötje stehen im Austausch mit Polizei und Bundeswehr. Mehr dazu später auf KN-online.de.

Fast wie in der Karibik: In Grömitz stehen Palmen zwischen Strandkörben. © Quelle: Marcus Brandt/dpa

Wir haben es schon gut in Schleswig-Holstein: Nord- und Ostsee in der Nähe - und mancherorts auch Palmen am Strand! Umso schöner, dass diese Woche auch das Wetter mitspielt. Der Norden profitiert nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wochenauftakt von einem zunehmenden Hochdruckeinfluss. Sonnige Tage mit Temperaturen bis 18 Grad stehen uns bevor

