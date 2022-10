﻿Sprengung von Geldautomaten: Wie die Täter so schnell abtauchen

In der Filiale der Förde Sparkasse in Kiel-Mettenhof wurden zwei Geldautomaten Ziel einer Sprengung.

Osnabrück/Kiel. Immer wieder werden in Schleswig-Holstein Geld- und Ticketautomaten gesprengt und ihr Inhalt erbeutet – zuletzt in einer Sparkassen-Filiale in Kiel-Mettenhof. Deutliche Spuren zu den Automaten-Knackern aber führen immer wieder in den Raum Utrecht. Dort haben Ermittler der niederländischen und der deutschen Polizei zuletzt im Juni etliche Mitglieder von Banden festgenommen und Fahrzeuge beschlagnahmt.

Die Täter lieben schnelle Autos und nutzen moderne Techniken für ihre Tarnung. Nach den Taten fliehen sie mit Spitzengeschwindigkeiten von über 250 Stundenkilometern über die deutschen Autobahnen zurück in die Niederlande, wie die Polizeidirektion Osnabrück bei ihren Ermittlungen festgestellt hat.

Utrecht liegt an der Schnittstelle der wichtigsten Autobahnen nach Nordrhein-Westfalen und Amsterdam. „Deshalb haben wir das Ruder dort in die Hand genommen“, sagt Laura Brinkmann, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Automaten-Knacker und ihre Tricks: Tarnung spielt eine große Rolle

Die Tarnung ist ein wichtiger Teil der oft gut vorbereiteten Taten der Sprengstoff-Knacker. Die Fluchtautos werden mit Farbfolien beklebt, die nach den Taten schnell an nicht einsehbaren Plätzen abgezogen werden kann. So werden aus schwarzen im Handumdrehen weiße Autos.

Mit solchen Methoden versuchen die Täter, die immer besseren Videokameras in vielen Geschäften und Tankstellen auf der Flucht zu täuschen. Gefälschte Kennzeichen und sogar sogenannte Jammer zur Störung des Polizeifunks gehören zur Ausrüstung, wie die Osnabrücker Fahnder seit einer Razzia im Juni wissen.

Auch bei der Sprengung von Geldautomaten in der Sparkassen-Filiale in Kiel-Mettenhof deuten Sprengung und das Fluchtfahrzeug auf Banden aus den Niederlanden hin.

Automaten-Knacker in Ausbildung: Original-Geldautomat hilft beim Training

Bei der Ausbildung gehen die Täter augenscheinlich sehr professionell vor. Im Februar 2020 bestellte ein 29-Jahre alter Tatverdächtiger bei einer Herstellerfirma im Raum Osnabrück einen Geldautomaten für „künstlerische Zwecke“ und ließ ihn in die Niederlande liefern – wo er verschwand.

Diesem Automaten blieben die Fahnder der Ermittlungsgruppe „Beagle“ der Polizeidirektion Osnabrück aber auf der Spur. Bei Razzien in den Niederlanden wurden nicht nur Fahrzeuge, zahllose Handys und Tat-Kleidung gefunden, sondern auch ein Trainingszentrum für die Ausbildung der Täter – eine Ausbildung an echten Geldautomaten.

Neben Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Hamburg wurden auch Hinweise zu Sprengungen in Schleswig-Holstein gefunden. Die Polizeibehörde am Schnittpunkt von Autobahn A 1 und A 30 liegt im Einzugsgebiet der "Panzerknacker" aus den Niederlanden.

Kampf gegen die Automaten-Knacker: Razzien zeigen Wirkung

„Deshalb sind wir recht nah an den Tätern dran“, berichtet Polizeisprecherin Laura Brinkmann. Seit den Razzien mit über 18 Festnahmen und 30 durchsuchten Objekten im Juni 2022 sei es nun spürbar „ruhiger in Region“ geworden“. Eventuell wichen die Täter jetzt auf andere Fluchtrouten aus. Das Phänomen der Sprengungen von Geldautomaten taucht inzwischen in fast allen Bundesländern auf.