﻿CDU sieht Zeitenwende in Finanzpolitik: „Wir müssen uns auf das Notwendige konzentrieren“

Kiel. Die jüngste Sparaktion der Landesregierung könnte nur die Ouvertüre für ein großes Streichkonzert gewesen sein. „Wir stehen nach zehn guten Jahren vor einer Zeitenwende“, mahnt Fraktionschef Tobias Koch im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Bis 2027 fehlten dem Land Schleswig-Holstein mehr als zwei Milliarden Euro. „Deshalb muss jetzt alles auf den Prüfstand.“

In der Pflicht sieht Koch zunächst die einzelnen Ministerien zusammen mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Landesregierung müsse in Abstimmung mit der schwarz-grünen Regierungskoalition in den nächsten Monaten den Haushaltsentwurf für 2024 aufstellen und dabei prüfen, welche Aufgaben wegfallen oder preiswerter organisiert werden könnten. Ein weiterer Stellenaufwuchs sei dabei kaum vorstellbar. „Wir müssen es mit allen Mitteln schaffen, nach der Sommerpause einen verfassungskonformen Haushaltsentwurf für 2024 vorzulegen.“

Land SH in Geldnot: Schon 2024 fehlen 450 Millionen Euro

Dieses Ziel ist nur mit Einsparungen zu erreichen. Laut jüngster Steuerschätzung fehlen dem Land 2024 netto 450 Millionen Euro. In den Folgejahren ist die Lücke noch größer. 2025 liegt der Finanzbedarf bei 580, 2026 bei 600 und zum Ausklang der Legislaturperiode 2027 bei 540 Millionen Euro. Verantwortlich für diese Löcher sind nicht nur die schwächelnde Konjunktur und Steuerentlastungspakete des Bundes, sondern auch steigende Zinsausgaben aufgrund des wachsenden Schuldenberges in Schleswig-Holstein. Und nach der Einrichtung von mehreren Tausend neuen Stellen wachsen die Personalkosten deutlich.

Koch, gelernter Banker und über Jahre Finanzpolitiker, weiß um die schlechten Rahmenbedingungen und die begrenzten Möglichkeiten. „Von den rund 16 Milliarden Euro in unserem Landeshaushalt bleiben nach dem Abzug von Gehältern, Zinsen, kommunalem Finanzausgleich und weiteren gesetzlichen Verpflichtungen nur etwa fünf Prozent übrig.“ Auch diese Mittel, geschätzt 800 Millionen Euro, sind nur theoretisch kürzbar. Praktisch würde die Einstellung der freiwilligen Leistungen des Landes zu einem Kahlschlag bei Vereinen, Verbänden und Hilfsangeboten führen.

Schuldenberg beim Land SH wächst: Aufgaben überprüfen, Verträge kündigen

Der CDU-Fraktionschef will deshalb auch die bestehenden Landesaufgaben überprüfen. „Bundesgesetzliche Leistungen sind vorgegeben, auf Landesgesetze hat man hingegen selbst Einfluss, Verträge lassen sich zum nächstmöglichen Termin kündigen.“ Die Jahre, in denen jede Regierung immer „noch etwas draufgepackt“ habe, seien bis auf Weiteres vorbei. „Wir müssen uns auf das wirklich Notwendige konzentrieren.“

So engagiert Koch eine solide Haushaltspolitik anmahnt, so zurückhaltend ist der Christdemokrat bei der Frage nach konkreten Kürzungen. Beispiel Schule: Koch will weiterhin dafür sorgen, dass das Fach Informatik mit vier Wochenstunden zusätzlich in der Sekundarstufe eingeführt wird. Zu Vorschlägen, welche Fächer im Gegenzug reduziert werden könnten, lässt er sich aber nicht hinreißen. „Das müssen wir gegebenenfalls mit unseren Fachleuten diskutieren.“

CDU SChleswig-Holstein hält (noch) an Eigenheimzulage fest

Wie schwer der Koalition die Rückkehr zu einer soliden Haushaltspolitik fällt, zeigt ein anderes Projekt: die von CDU und Grünen versprochene Eigenheimzulage für junge Familien. Sie schlüge mit rund 50 Millionen Euro im Jahr zu Buche. Gleichwohl hält Koch eine Einführung der Zulage nur in 2024 für unwahrscheinlich.

„Die Zulage ist dringender denn je, weil sich heute selbst viele junge Familien mit Doppelverdienern keine Immobilie mehr leisten können“, bekräftigt Koch. Deshalb sei die Zulage keineswegs tot. „Die eingeleiteten Sparanstrengungen müssen dafür sorgen, dass politische Gestaltungsspielräume erhalten bleiben, damit gerade solche wichtigen Maßnahmen auch zukünftig umgesetzt werden können.“

