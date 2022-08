Sparpläne: Licht aus im Landeshaus!

Licht aus, Fenster zu und die Heizung runter - Schleswig-Holstein zieht erste Konsequenzen aus der drohenden Energiekrise. Das Finanzministerium hat einen Sofortplan vorgelegt, der ein ganzes Bündel von Sparideen enthält. Das fängt bei scheinbaren Kleinigkeiten an wie dem sparsamen Verbraucht von Warmwasser beim Händewaschen und reicht bis zu Überlegungen, weniger Büros zu nutzen. Deutlich mehr Spaß verspricht die Olympia-Rallye, die heute in Kiel gestartet ist. Auch die „Gorch Fock“ ist wieder auf Fahrt.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte es gerade erst vergangene Woche betont: Auch die öffentliche Hand muss raus aus der Komfortzone und angesichts der knapper und teurer werden Energie eigene Sparanstrengungen unternehmen. Zugleich forderte er den Bund dazu auf, die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben dafür zu schaffen. So kann eine Verwaltung beispielsweise nicht so ohne Weiteres die Büros in einen Kühlschrank verwandeln, weil eben auch dort Arbeitsschutzbestimmungen gelten. Die Landesregierung will nicht so lange warten, sondern hat heute einen eigenen Sparplan vorgelegt. Er enthält eine ganze Reihe von Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden könnten. Dazu zählen viele Dinge, die auch in jedem Privathaushalt Sinn machen: Licht ausschalten, Stand-by-Geräte vom Netz nehmen und weniger warmes Wasser verbrauchen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat auch das Thema Heizen nicht vergessen. Als ersten Schritt soll sichergestellt werden, dass die Temperatur in der Heizperiode die vorgeschriebenen 20 Grad nicht mehr überschreitet. Sollte eine Bundesregelung einen niedrigeren Grenzwert festlegen, dürfte es dann auch in der Landesverwaltung kühler werden.

Jahrelang waren mit dem Namen „Gorch Fock“ nur Pleiten, Pech und Pannen verbunden. Die 135 Millionen Euro teure Sanierung ließ viele Menschen am Sinn eines Segelschulschiffes zweifeln. Es muss etwas mit der Faszination der „Gorch Fock“ zu tun haben, dass dieses Kapitel schon wieder fast vergessen ist. Heute morgen, als der stolze Segler zur ersten Ausbildungsfahrt unter dem neuen Kommandanten startete, war es jedenfalls kein Thema mehr. Die „Gorch Fock“ feiert ihr Comeback auf See. Die Bilder, die unser Fotograf Ulf Dahl eingefangen hat, lassen erahnen, warum alle so stolz sind, an Bord zu sein. Dass die „Gorch Fock“ auch mein Bild des Tages in diesem Newsletter ist, wird niemanden überraschen.

50 Jahre Olympia! Die Landeshauptstadt feiert das Jubiläum mit großem Programm - und das zurecht. Viele Menschen erinnern sich noch, wie das damals war, als die Welt auf Kiel-Schilksee blickte. Die olympischen Spiele 1972 begeistern aber nicht nur die Segler, sondern auch die Motorsportfans. In Kiel, wo das Thema Verkehrswende allgegenwärtig erscheint, starteten heute morgen fast 200 Oldtimer zu einer Rallye quer durch Deutschland in die olympische Partnerstadt München - so wie vor 50 Jahren.

Wieder auf Fahrt: Die „Gorch Fock“ startete heute Vormittag zu ihrer ersten Ausbildungsfahrt unter neuem Kommando. Die Angehörigen der Besatzung winkten dem Segelschulschiff nach. © Quelle: Ulf Dahl

