﻿SPD-Berechnung: Schleswig-Holstein benötigt für Öko-Umbau Milliarden

Um Schleswig-Holstein zukunftsfähig wie auch klimaneutral zu machen und Wirtschaftswachstum zu erzeugen, muss das Land Milliarden investieren. Aber wie soll das bezahlt werden? Thomas Losse-Müller, Oppositionsführer im Landtag und SPD-Fraktionschef, hat dazu am Montag Vorschläge gemacht.

SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller: „Die Frage, ob wir grünes Industrieland sein werden, wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren entscheiden.“

Kiel. Die wichtigste Zahl zuerst: Bis zum Jahr 2030 muss Schleswig-Holstein 10,5 Milliarden Euro investieren, um für die Anforderungen der Energie- und Klimawende gewappnet zu sein. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls Thomas Losse-Müller, Oppositionsführer im Landtag und Fraktionschef der SPD. Am Montag legte er eine Schätzung für den Finanzbedarf vor. Darin enthalten sind Ausgaben für öffentlichen Nahverkehr und Elektro-Ladestationen, für die Sanierung von Verwaltungsgebäuden und Schulen, für Wärmenetze, die Subventionierung grüner Industrie und für Maßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren. Der Landeshaushalt hat ein Volumen von rund 14 Milliarden Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ohne diese Investitionen müssten wir weiter mit sehr hohen Gaspreisen und der Abwanderung von Wirtschaftsbetrieben rechnen“, sagte Losse-Müller. Es sei aber nötig, dass das Land die Grundlagen für künftiges Wirtschaftswachstum lege – und zwar jetzt, weil Länder wie die USA und China zu immer stärkeren Konkurrenten würden. Eigentlich hätte er einen solchen Vorschlag von der neuen Landesregierung erwartet. CDU und Grüne hatten die Entwicklung Schleswig-Holsteins zum grünen Industrieland als oberste Maxime ausgegeben. Aber ob das gelingt? Losse-Müller: „Die Frage, ob wir grünes Industrieland sein werden, wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren entscheiden.“

Neuer Kredit? Losse-Müller spricht von einer Notlage

Aus Sicht der SPD ist dafür eine einmalige Kreditermächtigung nötig, aus der die Mittel nach Bedarf abgerufen werden. Da eine Notlage bestehe, seien die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen gegeben. Es gehe um die Erreichung von Klimazielen, und diese seien nicht nur notwendig, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der vergangenen Woche hatte der Landtag Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seinem parteilosen Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen noch einmal Rückendeckung für die Ansiedlung des Batteriezellenherstellers Northvolt in Heide gegeben. Aus Sicht der SPD muss Schleswig-Holstein allerdings bereit sein, tiefer in die Tasche zu greifen, um solche Firmenansiedlungen zu unterstützen. Die Rede ist von insgesamt zwei Milliarden Euro Förderung. Längst gehe es nicht mehr nur um Heide und Northvolt, sondern auch um Wasserstoff-Industrie.

Lesen Sie auch

Losse-Müller hatte sich am Vormittag mit der DGB-Nord-Chefin Laura Pooth und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) abgestimmt, der seit Kurzem Verbandspräsident der kommunalen Unternehmen von ganz Deutschland ist. Fachliche Expertise hatte er sich auch vom saarländischen Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) zugesichert. Da die außerordentlich hohen Investitionen nicht durch laufende Haushalte gedeckt werden könnten und andernfalls zu Lasten von Kernaufgaben gingen, müsse das Land eine Infrastrukturgesellschaft gründen. Sie könne eigenständig Ressourcen für Investitionen in grüne Wirtschaft mobilisieren.