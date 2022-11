﻿SPD-Landeschefin Midyatli: „Auch Kiel fühlte sich nicht mehr so sicher an“

Die Brandanschläge in Mölln vom November 1992 haben ganz Deutschland erschüttert. Die schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete und SPD-Landeschefin Serpil Midyatli hat an die Ereignisse ganz persönliche Erinnerungen. Rassismus habe auch sie kennengelernt, erzählt sie im Interview.

Serpil Midyatli zum 30. Jahrestag der ausländerfeindlichen Anschläge von Mölln: „Dass die Brandanschläge plötzlich in Schleswig-Holstein stattfanden, dass so etwas hier passieren kann, hat mich echt schockiert. Das ist doch meine Heimat!“

Kiel. An die Tage im November 1992 kann sich Serpil Midyatli (47) noch gut erinnern. Im Interview erzählt Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin, warum ihr die Berichte aus Mölln noch heute nahe gehen.

Frau Midyatli, wo waren Sie im November 1992, als Sie von den Möllner Brandanschlägen erfuhren?

Serpil Midyatli: Wir wohnten damals noch in Mettenhof, ich war 17 Jahre alt und ging zur Schule. Gefühlt haben wirklich alle davon gesprochen. Von den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 hatte ich natürlich auch mitbekommen, aber das war in Mecklenburg-Vorpommern. Dass die Brandanschläge plötzlich in Schleswig-Holstein stattfanden, dass so etwas hier passieren kann, hat mich echt schockiert. Das ist doch meine Heimat!

Opfer waren zwei türkische Familien. Wie stark haben Sie sich mit ihnen identifiziert?

Sehr, sehr stark. Das Haus wurde damals in Brand gesteckt, weil darin Gastarbeiterfamilien lebten. Wenn man in Deutschland als Gastarbeiterkind groß wird, ist der Bezug sofort vorhanden.

Sie hatten also das Gefühl, dass es auch Sie hätte treffen können?

Ja, diese Sorge war groß, auch innerhalb der türkischen Community – vor allem, weil es in Schleswig-Holstein passiert war.

Serpil Midyatli spricht von „Baseballschläger-Jahren“

Wie hat das Ihr Lebensgefühl verändert?

Kiel hat sich in diesem Moment nicht mehr so sicher angefühlt. Es war nicht so, als wäre dieser Anschlag aus dem Nichts heraus gekommen. Mit dem Ausdruck „Kümmeltürken“ sind wir doch aufgewachsen. Dieser Brandanschlag, der Mord an drei Menschen war der perfide Höhepunkt einer aufgeheizten gesellschaftlichen Entwicklung. Damals nannte man uns nicht einmal „Menschen mit Migrationsgeschichte“, sondern man war die Ausländerin, man war die Gastarbeiterfamilie. Diese Jahre wurden nicht umsonst Baseballschläger-Jahre genannt.

Wie meinen Sie das?

Man wurde auch in Kiel wirklich mit Baseballschlägern gejagt. Ich weiß von einem solchen Vorfall aus meinem Umfeld: Vier Jungs waren auf dem Heimweg nach Mettenhof. Man guckte damals immer, wer noch mit einem im Bus saß, das war ein Reflex, das habe ich auch immer so gemacht. Da waren Neonazis im Bus, die nicht ausstiegen. Die vier Jungs haben sich daraufhin besprochen, weil ihnen mulmig war: Sie begaben sich zur Tür und teilten sich sofort auf, als sie merkten, dass die Nazis hinter ihnen her waren. Zum Glück waren sie schneller, ihnen ist nichts passiert.

Haben Sie auch solche Erlebnisse?

Ja, auch im Bus auf dem Weg nach Hause: Ich war damals 16, plötzlich war Lärm, ich saß hinten. Eine schwarze Frau mit Kinderwagen hatte aussteigen wollen und Männer gebeten, ihr zu helfen. Das waren aber Neonazis, und die fingen sofort an, sie lautstark zu bepöbeln. Da bin ich hingegangen und habe denen gesagt, eure Hilfe hat die Frau gar nicht nötig, mach’ mal Platz hier. Die Frau hat sich bedankt. Aber im Bus hat von den anderen Fahrgästen keiner etwas gesagt, auch der Fahrer nicht – das fand ich irgendwie typisch für die Mehrheitsgesellschaft. Ich dachte allerdings auch: Na, toll: Ich sitze jetzt weiter hier im Bus mit den Nazis. Zum Glück sind die zwei Stationen vor mir ausgestiegen.

„Diskriminierung war auch für mich ein Thema“

Hat Ihre Familie über das Thema Diskriminierung gesprochen?

Na, klar. Das ist der Grund, warum sich mein Vater irgendwann als Bauunternehmer selbstständig gemacht hat. Irgendwann fing sein Chef an, ihn schlecht zu behandeln, obwohl er so viel gearbeitet hat. Aber auf diese Weise haben sich Lebenswege geändert. Wir Kinder sind sozusagen auf der Baustelle großgeworden. Fanden wir cool.

Sie sind kurz nach dem Möllner Anschlag nach Gaarden gezogen, wo 1997 ein Platz nach der 51-Jährigen Bahide Arslan benannt wurde.

Die Initiative ging damals vom Ortsbeirat und dessen Vorsitzenden Bruno Levtzow aus. Ich fand es eine sehr starke Geste, dass man die Opfer in den Mittelpunkt stellte – an einem Ort in Kiel, wo viele Gastarbeiter leben. Ich laufe da oft entlang: Es ist ein Erinnern, der Name lebt weiter. Für die Familien ist das wichtig. Und für mich auch.

Sie sind Landeschefin einer Volkspartei. Was muss sich ändern, damit es zu mehr Alltagskontakten zwischen Menschen mit Migrationsgeschichte und Deutschen kommt?

Persönlicher Kontakt ist sehr wichtig. Es macht einen Unterschied, ob man nur über die Menschen spricht oder mit ihnen auf der Arbeit und privat zusammenkommt. Wenn man die Menschen kennt, lässt man Vorurteilen weniger Raum.

Sehen Sie da Nachholbedarf?

Es gibt Bereiche, wo wir diverser werden müssen, unter anderem auch in der öffentlichen Verwaltung – und das lässt sich politisch durchaus beeinflussen: Es reicht nicht, wenn nur die Ausländerbehörden mit Menschen mit Migrationsgeschichte besetzt werden, sondern das müsste auch für das Standesamt in Kiel gelten, das Umwelt- und das Bildungsministerium. Wir brauchen eine andere Sichtbarkeit.